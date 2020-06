Howard Carpendale muss seine Konzerte zum zweiten Mal verschieben

Howard Carpendales Tour "Die Show meines Lebens" wird zum zweiten Mal verschoben. Die Nachholtermine finden im Herbst 2021 statt.

Fans von Howard Carpendale (74, „Wegen Dir“) müssen sich weiter in Geduld üben: Aufgrund der aktuellen Lage werden auch die Herbst-Konzerte des Sängers in das nächste Jahr verschoben.

Lange Wartezeit mit „kleinem Lichtblick“

„Einige haben es schon geahnt, nun haben wir wirklich Klarheit: Meine Tour ‚Die Show meines Lebens‘, welche vom Frühjahr bereits in den Herbst diesen Jahres verschoben wurde, muss nun leider zum zweiten Mal verlegt werden“, erklärt Carpendale selbst. „Mein Tourveranstalter konnte für alle Konzerte Ersatztermine finden. Die Zeit bis zum Herbst 2021 ist zwar noch unvorstellbar lang, aber zumindest haben wir einen kleinen Lichtblick, worauf wir uns alle gemeinsam freuen können.“

Startschuss für die Konzertreihe ist der 11. September 2021 in Nürnberg, den Abschluss markiert das Konzert in Dresden am 13. November. Die gekauften Tickets behalten jeweils für den Ausweichtermin ihre Gültigkeit.

(sob/spot)