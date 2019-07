Huch, Monsieur Sarkozy (1,66m) gibt Rätsel auf!

Samstag, 6. Juli 2019 07:55 Uhr

Interessant, was Baguettes, Rotwein und Croissants bei Menschen anscheinend bewirken, denn der stramme Franzose Ex-Präsident Nicolas Sarkozy scheint seit seiner Amtsniederlegung mindestens um 9 Zentimeter in die Höhe geschossen zu sein!

Wir erinnern uns gerne an das einstige It-Pärchen der Weltpolitik zurück: Supermodel Carla Bruni und der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy. Viele fragten sich damals allerdings schon, was die 1,75 Meter große Schönheit an dem 1,66 Meter kleinen Politiker körperlich anziehend findet.

Aber die Liebe ist blind und weder der Unterschied in Größe noch in Schönheit scheint Madame bis heute zu stören. Das Paar ist seit über elf Jahren glücklich miteinander verheiratet, zudem lobte die Chanson-Sängerin die Qualitäten ihres Mannes im Haushalt.

Sarkozy plötzlich größer als Bruni

Umso unterhaltsamer ist es, dass das französische Boulevard-Magazin „Paris Match“ es für notwendig hielt, Bruni und Sarkozy für ihr aktuelles Cover so fotografierte als würde der Ehemann seine Angetraute um einen halben Kopf überragen. Dafür stellten sich der Politiker schlicht und ergreifend auf einer Treppe eine Stufe höher…

Der gnadenlose Spott des Internets ließ selbstverständlich nicht lange auf sich warten.

Man könnte die Schuld für den Fauxpas jetzt auf das Magazin abwälzen. Bei genauerem Betrachten der Instagram-Accounts von Bruni und Sarkozy fällt allerdings ins Auge, dass sich dort kein einziges Bild findet, welches das wahre Größenverhältnis der Eheleute zeigt. Tatsächlich wirkt der Ehemann auf jedem Foto entweder gleich groß, wenn nicht sogar größer.

Schon oft geschummelt

Wie es scheint, hat zwar das ehemalige Model kein Problem mit der Kürze ihres Gatten, er selbst aber schon. Bereits zu seiner Zeit als Präsident schummelte sich der Politiker gerne ein paar Zentimeter größer.

Wer jetzt an subtile, unauffällige Absätze denkt liegt falsch. Sein Trick war viel plumper. Bei gemeinsamen Auftritten mit anderen Politikern stellte sich Sarkozy auf eine Box, um die Größendifferenz zu schmälern. Dieselben Boxen fanden auch ihren Weg hinter sein Rednerpult.

Dabei gibt es doch keinen Grund sich für seine Größe zu schämen, insbesondere weil ihn sein Napoleon-Komplex sehr weit gebracht zu haben scheint. Nicht viele Männer können von sich behaupten Staatspräsident gewesen zu sein und ein ehemaliges Supermodel zu Frau zu haben.