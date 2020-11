29.11.2020 12:25 Uhr

Hugh Grant: „Die Tage als gut bezahlter Hauptdarsteller sind vorbei“

Hugh Grant gesteht, dass er selbst für seine gesunkene Popularität in Hollywood verantwortlich ist.

Der britische Darsteller wurde dank romantischen Komödien wie „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“ und „Notting Hill“ zum gefragten internationalen Filmstar. Wie er nun selbst gesteht, sei es mit den Jahren immer unangenehmer geworden, mit ihm zusammenzuarbeiten, weshalb letztendlich die Rollenangebote ausblieben.

Hollywood wollte ihn nicht mehr

„Ich legte mir ab 2005 eine schlechte Attitüde zu, kurz nach ‚Mitten ins Herz – Ein Song für dich‘. Ich hatte einfach genug. 2009 kehrte ich zurück und drehte [‚Haben Sie das von den Morgans gehört?‘]. An diesem Punkt war es nicht so, dass ich Hollywood aufgab. Hollywood gab mich auf, weil ich so ein gewaltiges Drama mit dem Film mit Sarah Jessica Parker machte“, enthüllt der 60-Jährige Hugh Grant.

„Etwas peinlich“

Daraufhin sei es für ihn bergab gegangen. „Ob ich es wollte oder nicht: Danach waren meine Tage als sehr gut bezahlter Hauptdarsteller über Nacht plötzlich vorbei. Es war ein wenig peinlich, aber gleichzeitig gab es mir die Freiheit, andere Dinge im Leben zu machen“, erzählt der Star gegenüber der Zeitung ‚Los Angeles Times‘.

Comeback im Fernsehen

Inzwischen ist Hugh zurück auf die TV-Bildschirme gekehrt und feiert neue Erfolge. In der Miniserie ‚Undoing‘ ist er an der Seite von Nicole Kidman zu sehen. „Ich machte diesen Job vor allem, um meinen jungen Kindern zu entkommen, da sie in meinem Alter kräftezehrend sind“, scherzte der Frauenschwarm kürzlich in der ‚Graham Norton Show‘. (Bang)