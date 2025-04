Stars Hugh Grant fordert Tech-Verbot in Schulen

Hugh Grant attends Bridget Jones Mad About the Boy - World Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2025, 18:30 Uhr

Hugh Grant hat „erbärmliche“ Schulen scharf kritisiert und ein Verbot von Laptops und Tablets im Klassenzimmer gefordert.

Der fünffache Vater schloss sich der Kampagnengruppe „Close Screens, Open Minds“ bei einer Veranstaltung an einer Schule im Westen Londons an, bei der er zusammen mit dem Sozialpsychologen Dr. Jonathan Haidt und der Schauspielerin Sophie Winkleman seinem Frust Luft machte.

Laut der Zeitung ‚The Telegraph‘ beschrieb sich Grant selbst als „einen weiteren wütenden Elternteil, der den ewigen, anstrengenden und depressiven Kampf mit Kindern führt, die nur auf einen Bildschirm schauen wollen“. Er fuhr fort: „Das Fass zum Überlaufen brachte, als die Schule anfing, mit etwas Selbstgefälligkeit zu sagen, wir geben jedem Kind ein Chromebook, und sie machen viele Lektionen auf ihrem Chromebook, und sie machen alle ihre Hausaufgaben auf ihrem Chromebook. Und man dachte nur, das ist das Letzte, was sie brauchen, und das Letzte, was wir brauchen.“

Dr. Haidt, der sich für telefonfreie Schulen einsetzt, stellte in Frage, ob die zunehmende Technologie in den Schulen für den Rückgang der Testergebnisse verantwortlich sei. Er sagte der Veranstaltung: „Die Testergebnisse begannen nach 2012 zu sinken. Ich weiß nicht, ob es an den Telefonen liegt oder daran, dass wir iPads und Chromebooks auf die Schreibtische der Kinder stellen. Was auch immer es ist, sobald wir das EdTech einführten, stürzten die Ergebnisse ab.“

Hugh, der fünf Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren hat, sagte auch: „Ich glaube nicht, dass Politiker jemals etwas tun, weil es das Richtige ist, selbst wenn es das Richtige ist, um Kinder zu schützen. Sie werden nur das tun, was ihnen Stimmen einbringt. Sie kümmern sich nur um ihre Karriere.“ Aber: „Wenn man eine kritische Masse von Eltern hat, die über EdTech empört sind, sowie über all die anderen Probleme, die Telefone usw., dann hören die Politiker zu, weil sie Angst davor haben. Das ist auch der Zeitpunkt, an dem die Schulen anfangen, zuzuhören, weil sie Angst haben, dass die Leute ihre Schulen verlassen und ihr Geschäft verlieren.“