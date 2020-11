28.11.2020 15:30 Uhr

Hugh Grant: Jetzt spricht der fünffache Vater

Der britische Schauspieler Hugh Grant hat über seine Rolle als Vater gesprochen.

Der 60-jährige Schauspieler hat vor einiger Zeit die TV-Produzentin Anna Eberstein geheiratet, mit der er bereits drei Kinder großzieht. Zwei Kinder aus einer früheren Beziehung brachte Hugh mit in die Ehe. Noch immer sind alle Kinder unter zehn Jahre alt.

„Ein alter Mann mit kleinen Kindern“

Und dass das einen vor Herausforderungen stellt, gerade in Corona-Zeiten, ist sicher. Im Interview mit der ‘Los Angeles Times‘ erklärte Hugh Grant jetzt: „Ich bin ein alter Mann mit sehr kleinen Kindern und einer sehr erschöpften Frau. In Bezug auf die Kinderbetreuung geht es also nur um das Überleben von Stunde zu Stunde.“ So verbringe er die meiste Zeit damit, seine Kinder in den Schlaf zu wiegen, wenn sie einmal nicht einschlafen wollten. Doch das Vatersein habe auch seine Qualitäten als Schauspieler positiv verändert: „Dass ich diese Kinder habe, hat definitiv geholfen. Denn anstatt ein halb verkümmerter Golfspieler mittleren Alters zu sein, bin ich Mann voller Liebe.“

Manchmal hat sich Hugh Grant nicht im Griff

Er sei so voller Glück, dass er sagt: „Manchmal fällt es mir schwer, all diese Emotionen zu bändigen.“ Schon vor einiger Zeit hatte er gestanden, dass die Ehe der richtige Schritt für ihn gewesen sein.

So sagte der Brite in der ‘Today‘-Show: „Es ist wirklich nett. Ich kann nicht so tun, als wäre es das nicht. Ich hätte es vorher machen sollen. Ich habe einfach Glück. Ich habe Glück. Ich habe eine tolle Frau. Ich liebe sie.“ (Bang)