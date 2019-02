Hugh Jackman bei den BRIT-Awards: Show mit 130 Tänzern

Donnerstag, 21. Februar 2019 12:28 Uhr

Hugh Jackman gab seiner Familie hinsichtlich seiner Performance bei den BRIT Awards „strenge Anweisungen“, doch bitte genau hinzugucken. Der 50-jährige Schauspieler eröffnete die Preisverleihung in der Londoner O2 Arena am Mittwoch (20. Februar) mit einer besonderen Aufführung.

Die Performance stammt aus dem Erfolgsfilm ‚The Greatest Showman‘ und der Star offenbarte kurz vor der Verleihung, die Bühnenproduktion sei so groß, dass er seiner Familie ganz genaue Instruktionen geben musste, damit sie ihn bei seiner Eröffnungs-Performance auch gut im Fernsehen sehen konnte.

Gegenüber Reportern am roten Teppich erzählte Jackman: „Als sie mich darum baten, sagte ich buchstäblich zur Hälfte Ja. Ich meine, wann hätte ich in meinem Leben gedacht, dass ich die BRIT Awards eröffnen würde? Noch nie. Wir haben 130 Tänzer, ich will nicht… es ist riesig. Es ist so gewaltig, dass ich meiner Familie strenge Anweisungen geben musste, damit sie mich sehen können. Es ist viel los. Ich trage eine rote Nelke… Nein, mach ich nicht. Aber es wird so viel Spaß machen. Ich kann es nicht erwarten.“

Herzlicher Empfang

Der ‚Prisoners‘-Darsteller war außerdem sehr berührt, als er bei seiner Ankunft am roten Teppich von seinen Fans, die ‚Come Alive‘ aus ‚The Greatest Showman‘ für ihn sangen, so herzlich in Empfang genommen wurde. Jackman hofft außerdem, dass seine neuen musikalischen Projekte ihn in den Augen seiner 13-jährigen Tochter Ava „endgültig cool“ aussehen lassen werden.