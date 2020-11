Hugh Jackman gratuliert seiner „unglaublichen Ehefrau“ zum Geburtstag

30.11.2020 16:31 Uhr

Zum Geburtstag seiner Ehefrau Deborra-Lee Furness schwärmt Hollywood-Star Hugh Jackman in den allerhöchsten Tönen.

Seit 1996 sind Hugh Jackman (52, „Greatest Showman“) und Deborra-Lee Furness (65) verheiratet. Wie glücklich das Paar bis heute ist, zeigt der Hollywood-Star einmal mehr in einem Tweet. Er gratuliert mit rührenden Worten seiner Ehefrau und Schauspielkollegin zum Geburtstag. Furness wird am 30. November 65 Jahre alt.

Happy birthday to my incredible wife. Your courage, wit, open heartedness, loyalty, creativity, joie de vivre, cheekiness and spontaneity inspire me every day. I love you so much more than any caption can convey. @Deborra_lee pic.twitter.com/7Oyjgpfvuu

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) November 30, 2020