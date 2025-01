Nach monatelangen Gerüchten Hugh Jackman: Händchenhaltend mit Sutton Foster gesichtet

Schon bei den Tony Awards im Juni 2022 verstanden sich Hugh Jackman und Sutton Foster sichtlich gut. (ae/spot)

SpotOn News | 07.01.2025, 08:47 Uhr

Hat Hugh Jackman nach dem Aus seiner langen Ehe eine neue Liebe gefunden? Darüber wurde schon viel spekuliert. Nun scheinen sich die Indizien zu verhärten. Er wurde händchenhaltend mit Kollegin Sutton Foster fotografiert.

In Hollywood wird schon länger über eine Beziehung zwischen Schauspieler Hugh Jackman (56) und seiner Kollegin Sutton Foster (49) getuschelt. Nun schlenderten sie Hand in Hand zum Abendessen in Santa Monica, Kalifornien, wie Bilder des US-Magazins "People" belegen.

Video News

Fotos befeuern Gerüchteküche

Die ehemaligen Co-Stars aus "Music Man" genossen demnach am Montag, dem 6. Januar, einen entspannten Abend zusammen. Dabei trug er ein legeres Outfit mit einer dunklen Jacke über einem grauen Hemd und weißen Jeans, während sie einen hellbraunen Trenchcoat über einem olivfarbenen Kleid trug. Die beiden wirkten auf dem Weg zum Dinner sehr vertraut. Sie lachten miteinander, blickten sich in die Augen und hielten Händchen.

Bereits am 4. Januar schürte Jackman die seit Monaten köchelnde Gerüchteküche an, da er eine der letzten Aufführungen von Fosters "Once Upon a Mattress" im Ahmanson Theatre in Los Angeles besuchte.

Von ihren Ehepartnern getrennt

Beide gelten offiziell als Single, nachdem ihre Ehen zerbrochen sind. Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness (69) gaben 2023 ihre Trennung nach 27 Jahren Ehe bekannt, Sutton Foster reichte im Oktober 2024 die Scheidung von Ted Griffin (54) ein. Zwischen Ende 2021 und Anfang 2023 standen sie gemeinsam in "The Music Man" am Broadway auf der Bühne.