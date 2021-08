Hugh Jackman in großer Sorge – ist der Krebs zurück?

05.08.2021 11:07 Uhr

Hugh Jackman macht sich wieder Sorgen wegen eines möglichen Hautkrebses. Der Schauspieler musste bereits mehrere Operationen an seiner Nase über sich ergehen lassen, seit ihm 2013 Basalzellkrebs diagnostiziert wurde.

Jetzt scheint es wieder schlechte Nachrichten zu geben. Auf Twitter teilte der 52-jährige ein Video, das ihn kurz nach dem Besuch beim Dermatologen zeigt und auf dem er ein Pflaster auf der Nase trägt. Darin erklärt er: „Die Ärzte haben eine Biopsie gemacht, die sie nun untersuchen werden.“

Trotzdem gehe er davon aus, dass alles gut werde: „Ich werde euch auf dem Laufenden halten.“ Seine Bitte: Dass alle Sonnencreme auftragen. „People“ sagte er schon damals: „Es ist immer ein bisschen ein Schock, einfach nur das Wort ‚Krebs‘ zu hören. Für Australier ist Hautkrebs eine bekannte Angelegenheit. Ich habe nie Sonnencreme benutzt und war also ein Top-Kandidat dafür.“

Weiter erzählte er: „Ich bin so gut es geht ruhig geblieben. Es ist Krebs, es wird wachsen, man muss es einfach entfernen.“ Hugh muss alle drei Monate seine Haut kontrollieren lassen. „Es ist normal für mich geworden. Wenn das mein Kreuz ist, das ich dieses Leben zu tragen habe, kann ich mich glücklich schätzen“, beschrieb er seine Lage.

A couple of notes: please get skin checks often, please don’t think it can’t happen to you and, above all, please wear sunscreen. pic.twitter.com/MqqdxlM4C3

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) August 2, 2021