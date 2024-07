Davor mit Bradley Cooper liiert Huma Abedin hat sich mit Milliardärssohn Alex Soros verlobt

Feiern ihre Verlobung: Huma Abedin mit ihrem zukünftigen Ehemann Alexander Soros. (the/spot)

SpotOn News | 11.07.2024, 19:51 Uhr

Nach einer kurzen Liason mit Hollywoodstar Bradley Cooper scheint die politische Beraterin Huma Abedin nun die große Liebe gefunden zu haben. Die enge Vertraute von Hillary Clinton hat sich mit dem Sohn von Milliardär George Soros verlobt.

Zuletzt sorgte sie mit einer angeblichen Liason mit Hollywoodstar Bradley Cooper (49) im Jahr 2022 für Schlagzeilen, nun steht sie erneut wegen der Liebe in den Medien. Allerdings mit einem anderen Mann an ihrer Seite: Die politische Beraterin Huma Abedin (47) hat sich mit ihrem Partner Alexander Soros (38) verlobt. Das gab das glückliche Paar in einem gemeinsamen Instagram-Post bekannt, das ein Foto vom Antrag zeigt, bei dem der Milliardärssohn vor seiner Liebsten auf die Knie ging.

"Das ist passiert… wir könnten nicht glücklicher, dankbarer oder verliebter sein", heißt es im Kommentar zum Verlobungsfoto. Dem Promi-Portal "Page Six" zufolge habe Soros den Antrag bereits vor sechs Wochen gemacht. Zum ersten Mal zusammen gesichtet wurde das Paar Anfang des Jahres am Valentinstag in Paris. Im Mai besuchten sie zusammen die Met Gala.

Anna Wintour verkuppelte Huma Abedin mit Bradley Cooper

Huma Abedin gilt als enge Vertraute von Hillary Clinton (76) und ist zudem mit "Vogue"-Chefin Anna Wintour (74) befreundet. Diese soll sie 2022 auch für kurze Zeit mit Bradley Cooper verkuppelt haben. Davor war sie von 2010 bis 20217 mit dem ehemaligen demokratischen Kongressabgeordneten Anthony Weiner (59) verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, der 2011 geboren wurde. 2016 gab Abedin in einem kurzen Statement die Trennung bekannt.

Ihr zukünftiger Ehemann Alexander Soros ist der Sohn des Unternehmers George Soros (93), der als Finanzexperte in den 1970er Jahren zu Reichtum kam. Das Magazin "Forbes" schätzt sein Vermögen auf 6,7 Milliarden US-Dollar.