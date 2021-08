Hurrikan „Ida“ trifft auf US-Küste: Diese Stars beten um New Orleans

Ellen DeGeneres bangt um ihre Heimatstadt (rto/spot)

30.08.2021 19:24 Uhr

Hurrikan "Ida" ist mit voller Wucht auf die US-Küste getroffen. Zahlreiche Promis beten für den Bundesstaat Louisiana und dessen größte Stadt New Orleans.

Hurrikan „Ida“ hat die Küste der USA erreicht. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 241 km/h fegt der Tropensturm über den Bundesstaat Louisiana und dessen größte Stadt New Orleans. Zahlreiche Promis, die aus der Gegend stammen, sind in den sozialen Medien mit ihren Gedanken bei den Betroffenen.

So auch Talk-Masterin Ellen DeGeneres (63), die in einem Vorort von New Orleans zu geboren wurde. Sie schreibt auf Twitter: „Ich denke heute an meine Heimatstadt. Passt auf euch auf in New Orleans.“

Thinking of my hometown today. Please stay safe New Orleans?? #HurricaneIda — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) August 28, 2021

Country-Sänger Tim McGraw (54) twitterte: „Ich bete für alle Leute in meinem Heimatstaat Louisiana und für alle, die auf Hurrikan Idas Pfad liegen. Passt auf euch auf“, so der Musiker.

Praying for the folks in my home state of Louisiana and all that are in Hurricane Ida’s path. Stay safe — Tim McGraw (@TheTimMcGraw) August 28, 2021

„Möge Gott uns schützen“

Auch der bekannte Musiker Harry Connick Jr. (53) schloss sich an und wandte sich via Twitter an Gott: „Ich bete für meinen geliebten Heimatstaat und alle, die von dem Sturm betroffen sind.“

praying hard for my beloved home state and all those affected by the storm… #louisiana #gulfcoast pic.twitter.com/vNT3La66RX — Harry Connick Jr (@HarryConnickJR) August 29, 2021

Der ehemalige NFL-Quarterback Drew Brees (42), der 16 Saisons für die New Orleans Saints spielte, schrieb auf Instagram: „Ich bete während dieser Zeit für New Orleans und ganz Louisiana. Möge Gott uns alle schützen.“

„Lebensgefährliche Sturmflut“

„Ida“ ist ein Hurrikan der Kategorie vier von fünf und wird von Meteorologen als „extrem gefährlich“ eingestuft. Für New Orleans hatte das Nationale Hurrikanzentrum eine „lebensgefährliche Sturmflut“, katastrophale Windböen und Stromausfälle angekündigt.

Vor genau 16 Jahren wütete Hurrikan „Katrina“ in derselben Gegend. Damals kamen rund 1800 Menschen ums Leben.