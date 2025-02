Höher, weiter, schneller Hype um DeepSeek: Warum die China-KI für so viel Aufsehen sorgt

Die Entwicklung Künstlicher Intelligenz schreitet weiter mit großen Schritten voran. (elm/spot)

SpotOn News | 06.02.2025, 21:00 Uhr

DeepSeek zeigt, dass technologische Spitzenleistung nicht nur aus den USA kommen kann. Wie der Erfolg des chinesischen Start-ups nicht nur den KI-Markt, sondern auch etablierte Tech-Größen auf den Kopf stellt.

Der rasante Aufstieg des chinesischen KI-Modells DeepSeek hat innerhalb weniger Wochen die Tech- und Finanzwelt auf den Kopf gestellt. Unternehmen wie Nvidia, Tesla, Google, Amazon und Microsoft waren von Kurseinbrüchen betroffen. Auslöser war die Veröffentlichung von zwei KI-Modellen von DeepSeek, die laut Experten mit den besten amerikanischen Entwicklungen mithalten können – und das zu einem deutlich günstigeren Preis. Das Wichtigste über den neuen Stern am KI-Himmel.

Das Bemerkenswerteste am Large Language Model (LLM) DeepSeek ist seine Effizienz: Während die Entwicklung von OpenAIs GPT-4 mehr als 100 Millionen Dollar gekostet hat, lag der Aufwand für DeepSeeks Modell R1 bei nur 5,6 Millionen Dollar. Dieser Umstand hat das bisherige Verständnis von Kostenstrukturen in der KI-Entwicklung auf den Kopf gestellt.

Durch neue technische Ansätze ist es dem Unternehmen gelungen, den Ressourcenverbrauch drastisch zu reduzieren. Statt bei Null anzufangen, nutzte DeepSeek bestehende Open-Source-Modelle wie Metas Llama als Basis und optimierte den Trainingsprozess mit synthetischen Daten. Und das auf deutlich leistungsschwächeren Prozessoren als in den USA, weil der Chiphersteller Nvidia aufgrund von US-Sanktionen die besten Chipsätze nicht nach China liefern darf.

Technologische Innovationen

Trotz der Nutzung bestehender Modelle hat DeepSeek eigene Innovationen eingebracht. Besonders hervorzuheben ist DeepSeekMLA (Multi-Head Latent Attention), eine Technologie, die den Speicherbedarf von KI-Systemen erheblich reduziert. Darüber hinaus setzte das Unternehmen auf optimierte Pretraining-Methoden, um die Leistungsfähigkeit der Modelle zu steigern. Diese Kombination ermöglichte es, mit günstigeren GPUs Ergebnisse zu erzielen, die den teuersten US-Modellen ebenbürtig sind.

Der Erfolg von DeepSeek hat nicht nur technologische, sondern auch wirtschaftliche Konsequenzen. Die bisherigen Wachstumsprognosen für Unternehmen wie Nvidia, die vom KI-Boom profitierten, werden in Frage gestellt. Investoren erkennen, dass Effizienz und Innovation wichtiger sein könnten als reine Rechenleistung. Dies könnte den Trend zu kleineren, agileren Start-ups verstärken, die mit weniger Kapital wettbewerbsfähige Technologien entwickeln können.

Technisch kreativ oder gerechtfertigte Skepsis?

Der Aufstieg von DeepSeek hat auch geopolitische Implikationen. Trotz der US-Sanktionen gegen den Export von Hochleistungschips nach China ist es dem Unternehmen gelungen, Spitzentechnologie zu entwickeln. Dies zeigt, dass technische Innovation nicht nur von der Verfügbarkeit modernster Hardware abhängt. Vielmehr könnten die Sanktionen sogar als Katalysator für kreative Lösungen gewirkt haben.

Trotz des Hypes gibt es Zweifel an den Angaben von DeepSeek. Analysten vermuten, dass das Unternehmen möglicherweise fortschrittlichere Hardware verwendet, als es offiziell zugibt. Zudem wirft die restriktive Datenpolitik in China Fragen nach Transparenz und ethischem Umgang mit KI auf. Kritiker bemängeln insbesondere die Zensur sensibler Themen in den Anwendungen von DeepSeek.

Die Zukunft der KI

Kurz nach dem Erfolg von DeepSeek stellte Alibaba sein verbessertes KI-Modell Qwen 2.5 vor, das laut Benchmark-Tests die Leistung von DeepSeek sogar übertrifft. Dies verdeutlicht den intensiven Wettbewerb innerhalb der chinesischen KI-Szene, der auch den internationalen Markt unter Druck setzt. Die Dynamik zeigt, dass die Dominanz der US-Technologiegiganten im Bereich Künstliche Intelligenz keineswegs gesichert ist.

Der Durchbruch von DeepSeek könnte eine neue Ära in der Entwicklung künstlicher Intelligenz einläuten. Die Kombination aus Kosteneffizienz, technologischer Innovation und geopolitischem Einfluss hat das Potenzial, die Branche nachhaltig zu verändern. Während große Unternehmen ihre Strategien überdenken müssen, könnten kleinere Akteure von den neuen Möglichkeiten profitieren und den Markt diversifizieren.