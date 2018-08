„I, Tonya“: Wir verlosen Margot Robbie als Eishexe!

Dienstag, 21. August 2018 20:51 Uhr

Mit viel schwarzem Humor erzählt der US-Kinohit ‚I, Tonya‘ die unglaubliche, aber wahre Geschichte der Eiskunstläuferin Tonya Harding, um die sich einer der größten und verrücktesten Skandale der Sportgeschichte spannt. Margot Robbie gibt die verhasste Eishexe!

Als erste Amerikanerin vollzog Tonya innerhalb eines Wettbewerbs gleich zwei sogenannten Dreifach-Axel, einem der anspruchsvollsten Sprünge im Eiskunstlauf. Ihr Name wird jedoch für alle Zeiten mit dem schlecht geplanten und 1994 stümperhaft durchgeführten Attentat auf ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan in Verbindung bleiben, das ihre Erzrivalin trainingsunfähig machen und Tonya den Sieg in den amerikanischen Meisterschaften sichern sollte – doch es kam anders…

Von Publikum und Kritikern sowie auf Festivals bejubelt, ist die schwarze Komödie ‚I, Tonya‘ die Independenent-Film-Sensation des Jahres! nominiert für 3 Oscars und 3 Golden Globes. Dann gab es immer einen Oscar und einen Golden Globe für Allison Janney als beste Nebendarstellerin!

