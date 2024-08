Film Cate Blanchett: So sicherte sie sich ihre Cameo-Rolle in ‚Der Hobbit‘ Cate Blanchett erzählte, dass sie eine Cameo-Rolle in ‚Der Hobbit‘ ergatterte, indem sie eine „scherzhafte E-Mail“ an Regisseur Peter Jackson schickte. Die 55-jährige Schauspielerin spielte Galadriel in der ‚Der Herr der Ringe‘-Trilogie und Blanchett sei aufgeregt gewesen, als sie hörte, dass Jackson in die Fantasy-Welt zurückkehrte, um das Prequel auf die Leinwand zu bringen. Cate […]