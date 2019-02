Ian McKellen: Das hätte er gerne seinen Eltern noch gesagt

Dienstag, 19. Februar 2019 21:45 Uhr

Sir Ian McKellen wünschte, er hätte seinen Eltern gesagt, dass er homosexuell ist. Der ‚Der Herr der Ringe‘-Schauspieler outete sich erst im Alter von 48 Jahren und bereut es heute offenbar sehr, nicht ehrlich zu seinen Eltern gewesen zu sein.

Im Gespräch mit ‚David Tennant Does A Podcast‘ sagte der Brite: „Ich bedauere in meinem Leben am meisten, dass ich es ihnen nicht gesagt habe. Meine Mutter starb, als ich 12 war und mein Vater, als ich 24 war, also habe ich mit keinem von beiden darüber gesprochen.“

„Sie tun mir leid“

Der 79-jährige Hollywood-Veteran rief andere Schauspieler, die sich Sorgen darüber machen, wie sich ein Outing auf ihre Karriere auswirken könnte, dazu auf, keine „Lüge“ zu leben, nur um ihren Erfolg voranzutreiben. „Sie tun mir leid“, berichtete er weiter.

„Ich weiß, sie wären glücklicher, wenn sie es täten… Was ist so wichtig an der Schauspielerei, dass man eine Lüge leben würde? Wie könnte der Erfolg als Schauspieler das kompensieren?“ Der Gandalf-Darsteller hatte seine Entscheidung, sich gegenüber seinen Eltern Denis und Margery nicht zu seiner Sexualität zu äußern, zuvor verteidigt, obwohl er glaubt, sie hätten seine Identität als schwuler Mann akzeptiert.

Er erläuterte: „Woran meine Eltern glaubten, war eine christliche Sichtweise auf die Welt, eine non-konformistische Sichtweise auf die Welt, in der Menschen sich umeinander kümmern, egal, ob sie sich kennen oder nicht. Sie glaubten, dass Menschen immer mit Respekt und Mitgefühl behandelt werden sollten, weshalb ich denke, dass es eine Überraschung und ein Schock gewesen wäre, wenn ich mich meinen Eltern gegenüber geoutet hätte, sie es aber akzeptiert hätten. So möchte ich gerne denken.“