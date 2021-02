04.02.2021 13:50 Uhr

Ian Somerhalder verrät sein Geheimnis für eine lange, glückliche Ehe!

Eine Ehe wie im Bilderbuch: Seit nunmehr sechs Jahren sind Ian Somerhalder und Nikki Reed glücklich verheiratet. Was ist das Geheimnis für die haltende Ehe? Ian verrät es!

In der Promi-Welt sind langjährige Ehen sehr oft Fehlanzeige. Besonders, wenn beide Partien berühmt sind. Nicht so jedoch bei Ian Somerhalder und seiner Frau Nikki Reed: Die beiden sind seit sechs Jahren glücklich verheiratet! Wie sie das schaffen und ihre Ehe frischhalten, verriet der 42-jährige Schauspieler im Interview mit „Radio Andy“.

Ian und Nikki: Seit sechs Jahren glücklich

Seit 2014 sind Ian Somerhalder und Nikki Reed in einer Beziehung. Nur knapp vier Monate später verlobten sie sich auch schon. Häufig sind diese Blitzehen bei Promis zum Scheitern verurteilt, aber nicht so für die beiden Schauspieler: Im April 2015 heirateten sie, im Juli 2017 kam ihre Tochter Bodhi zur Welt – und sie sind immer noch glücklich wie am ersten Tag!

Ians Rezept für die Liebe

Im Gespräch mit der „SiriusXM“-Sendung „Radio Andy“ gab Ian nun einen privaten Einblick in seine Ehe und offenbarte das Liebes-Rezept, um diese frisch und entspannt zu halten. Dabei sei es für die beiden vor allem wichtig, immer sicherzustellen, dass sie miteinander sprechen und sich Zeit für sich als Paar nehmen.

Kommunikation ist der Schlüssel

Auf die Frage, was seine Liebe frisch hält, antwortete der „Vampire Diaries“-Star: „Kommunikation, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, für sich selbst zusammen… Sie ist die erste, die sagt, ‚Geh, mach eine Fahrradtour, mach mit deinen Kumpels einen Spaziergang, geh einen Bourbon an der Bar trinken.'“

Ian ist ein „Tornado“

Streiten würden Ian und Ehefrau Nikki nicht wirklich, eher sei es ein zanken. „Wir streiten nicht wirklich. Ich bin im Grunde einfach… Nun, ich bin ein Tornado. Ich lebe buchstäblich, und ich habe das jetzt als Elternteil gelernt. Weil, ein Elternteil zu sein, zwingt dich mit all den Dingen zu rechnen, die zeigen, wer du wirklich bist, nicht nur in einer Ehe.“ (Bang/AKo)