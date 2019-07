IceCreamChallenge: Ekel-Wettbewerb erzürnt Supermärkte

Samstag, 13. Juli 2019 22:10 Uhr

Wegen der derzeit kursierenden ekligen IceCream-Challenge sehen sich viele Supermärkte in den USA gezwungen ihre Eisregale sicher zu versperren.

Wir sind uns einig: Die sogenannte IceCream-Challenge ist so ziemlich das Ekelhafteste, was die sozialen Medien in den letzten Jahren hervorgebracht haben. Denn während die meisten Challenges auf Instagram und Co, wie zum Beispiel die zurzeit auch bei Promis sehr beliebte Bottle Cap Challenge, Spaß machen und niemanden schaden, zeugt die IceCream-Challenge vor allem von feiger Hinterlist.

Die Aufgabe lautet, im Supermarkt ein Packung Eiscreme aus dem Regal zu nehmen, zu öffnen, anzuschlecken und dann wieder zurückzustellen, so als wäre nie etwas passiert. Ein armer Unwissender kauft dann das schon angeleckte Eis. Ganz schön widerlich und extrem sinnfrei.

Nicht gefährlich, aber strafbar

Die Aktion wurde vor einer Woche durch eine dumme Texanerin im Teenager-Alter gestartet. Das junge Mädchen wurde bereits erwischt und ihre Zukunft steht nun am Abgrund. Für ihr egoistisches Handeln drohen ihr zwischen zwei und 20 Jahren Haft, plus eine Geldstrafe von 100 000 Dollar wegen der Manipulation von Lebensmitteln.

Eine ernsthafte, gesundheitliche Gefahr geht von der IceCreamChallenge im Übrigen nicht aus. Wie Mike Kortsch vom Bundesinstitut für Risikobewertungen gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung sagte, ist Speichel natürlich ein potenzieller Krankheitsüberträger, aber Bakterien können sich bei Tiefkühltemperaturen nicht vermehren. Von daher ist das Risiko mit einer Krankheit angesteckt zu werden nur sehr gering.

Schutz für Icecream

Aus Angst vor Nachahmungstätern wissen viele Supermärkte sich nicht mehr anders zu helfen, als ihre Kühlregale mit dicken Vorhängeschlössern zu versperren. Wie bei Parfüm oder besonders teuerer Ware muss extra ein Mitarbeiter gerufen werden, der die Ware ausgibt bzw. aufpasst, dass wirklich nur Eiscreme entnommen wird.

Gott sei dank ist die Challenge noch nicht nach Deutschland übergeschwappt und wir können immer noch in aller Seelenruhe unser Eis genießen.

Quelle: twitter.com