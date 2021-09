„Ich bin Georgina“: Ronaldos große Liebe kommt mit eigener Doku!

Georgina stammt – wie ihr Mann – aus sehr einfachen Verhältnissen. „Auch das sind die Wurzeln unserer Kinder und diejenigen ihrer Eltern. Deshalb sind Aufopferung, Hingabe und Beharrlichkeit unausweichliche Werte, die wir ihnen vermitteln wollen.“ Die bescheidenen Vergangenheit verbindet die beiden Sportbegeisterten sehr.

Georgina Rodriguez wurde am 27. Januar 1994 in Argentinien geboren, der Heimat ihres Vaters. Als Georgina ein Jahr alt war, kehrten ihre Eltern in die Heimat der Mutter Ana Maria Hernandez zurück, die aus Murcia stammt. Aufgewachsen ist das Model hingegen in der spanischen Kleinstadt Jaca. In Interviews erzählt sie erst kürzlich, dass sie am eigenen Leib erfahren konnte, wie es ist, am Monatsende vor einem leeren Konto zu stehen. Solche Geldsorgen hat sie heute nicht mehr.

Den Status, den die meisten gerne für Prestige und Events der Extraklasse nutzen, braucht die 27-Jährige nicht. Ihre ganze Leidenschaft packt Rodriguez in die Familie. „Viele laden mich an Events ein, für die andere vielleicht sterben würden, um sich dort zu präsentieren. Ich hingegen habe keine Probleme damit, nicht hinzugehen, weil ich zuhause glücklicher bin – mit meinen Kindern und meinem Freund.