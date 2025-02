Mit bekannten und neuen Formaten „Ich freue mich auf euch!“: Oliver Pocher startet seine eigene App

21.02.2025

Oliver Pocher hat am Freitagmorgen seine neue App "Pocher.Club" gelauncht - eine Art digitaler Fanclub, der Fans Einblicke und exklusive Inhalte bieten soll. Was steckt dahinter und wie viel kostet der Spaß?

Oliver Pocher (47) will seinen Fans künftig über eine eigene Streaming-App Inhalte liefern. Wie der Comedian feierlich verkündet, ging die App mit dem Namen "Pocher.Club" am Freitagmorgen online. "Es ist ENDLICH soweit. Die Pocher App und der Pocher Club sind da! Wir haben fast ein Jahr dran gearbeitet und werden weiter hart dran arbeiten Euch was besonderes zu bieten", schreibt Pocher auf Instagram zu einem Trailer, der erste Einblicke gibt.

Fans sollen auf der App unter anderem in den "Genuss" von Pocher-Formaten wie "Bildschirmkontrolle", "Rent A Pocher" oder "Pocher auf Reisen" kommen. Zudem stelle der Comedian seine letzten Soloprogramme, exklusive Talks, Behind-the-Scenes und einen Wochenrückblick zur Verfügung sowie Livestreams und Livechats. "So bekommt ihr JEDERZEIT Unterhaltung und Entertainment, wenn ICH es möchte, UNZENSIERT!!", schreibt der 47-Jährige. Weiter kündigt er wöchentliche Gewinnspiele an. "Ich freue mich auf EUCH!"

Kostenpflichtige Plus-Mitgliedschaft

Um die Inhalte sehen zu können, müssen User einen Account erstellen. Anschließend können sie dann zwischen zwei Mitgliedschafts-Modellen wählen. Die kostenlose Basis-Variante bietet Zugang zur Community, ausgewählte Inhalten, Merchandise-Rabatte, Einblicke hinter die Kulissen sowie eine "Chance auf exklusive Club-Angebote".

Für 5,99 Euro im Monat oder 47,88 jährlich erhalten User zusätzlich "mehrmals wöchentlich exklusive Inhalte und exklusive Livestreams", zudem VIP-Ticket-Pre-Sales, Merchandise-Vorteile und Sonderangebote, Meet & Greet-Zugang, spezielle "Money Can't Buy"-Erlebnisse und die Teilnahme an Livestreams.

Aktuell keine TV-Formate geplant

Allem Anschein nach ersetzt Pochers App seine Präsenz im linearen Fernsehen. Der Sender RTL bestätigte der Nachrichtenagentur spot on news am Donnerstag, dass aktuell keine Formate mit dem Comedian oder neue Folgen von "Jauch gegen …" geplant seien. Seit 2022 moderierte Pocher die Quizshow "Jauch gegen …". Von 2020 bis 2023 strahlte der Kölner Sender zudem die Sendung "Pocher & Papa auf Reisen" aus, die jetzt ohne Vater Gerhard Pocher einen neuen Platz im "Pocher.Club" gefunden hat.