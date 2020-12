01.12.2020 21:15 Uhr

„Ich heiße Elliot Page“: Ellen Page outet sich als transgender

Mit "Juno" und als Ellen Page wurde er bekannt. Nun hat der Star via Instagram verraten, transgender zu sein und Elliot zu heißen.

Mit einem langen Text auf Instagram und Twitter hat Elliot Page (33), der als Ellen Page mit Filmen wie „Juno“ und „Hard Candy“ Karriere machte, bekanntgegeben, transgender zu sein. Dabei schreibt Page unter anderem: „Hi Freunde, ich möchte euch mitteilen, dass ich transgender bin, meine Pronomen sind he/they und mein Name lautet Elliot. Ich fühle mich glücklich, dies schreiben und hier sein zu können und an diesen Ort in meinem Leben angekommen zu sein.“

„Ich habe Angst“

Der kanadische Star bedankt sich für die Unterstützung, die ihm von so vielen Menschen „auf dieser Reise“ zuteil geworden ist. „Ich kann euch gar nicht sagen wie wunderbar es sich anfühlt, endlich lieben zu können, wer ich bin. Die Trans-Community habe ihn sehr inspiriert, Page wolle weiterhin alles für eine „liebende und gleichgestellte Gesellschaft“ tun.

Gleichzeitig bittet er aber auch um Geduld: „Meine Freude ist real, aber auch sehr zerbrechlich. Die Wahrheit ist: Obwohl ich mich gerade ausgesprochen glücklich fühle und weiß, wie viel Privilegien ich genieße, habe ich auch Angst. Angst vor Zudringlichkeit, Hass, ‚Witze‘ und Gewalt.“ Allein im Jahr 2020 seien mindestens 40 Transsexuelle ermordet worden, führt Page weiter aus. An Politiker gerichtet, die dagegen keine oder nur unzureichende Maßnahmen unternehmen, schreibt Page: „An euren Händen klebt Blut.“

Unter den zahlreichen mutmachenden Kommentaren findet sich unter anderem auch Sängerin Miley Cyrus (28). Sie schrieb kurz und knapp, begleitet von einer ganzen Menge Herz-Emojis: „Elliot hat’s drauf!“

(stk/spot)