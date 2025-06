Musik ‚Ich höre nie auf zu schreiben!‘ John Lydon bestätigt, dass ein neues Public Image Ltd-Album in Arbeit ist

John Lydon - Public Image Ltd - 29 September 2015 - AVALON - De La Warr Pavilion BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2025, 11:00 Uhr

John Lydon schreibt „ständig“ an einem neuen Public Image Ltd-Album.

Die 69-jährige Musiklegende – die PiL 1978 gründete und bis heute elf Alben mit der Post-Punk-Band veröffentlicht hat – hat versprochen, dass neue Musik auf dem Weg ist, und er wird immer noch an dem Material arbeiten, während er diesen Sommer mit der Gruppe auf Tour ist. Auf die Frage, ob eine neue LP in Planung sei, sagte er zu Contactmusic.com: „Ja, das werden wir. Yeah. Für das neue Album bin ich ständig am Schreiben. Wenn wir im Tourbus unterwegs sind, fängt all das an zu passieren. Ich höre nie auf zu schreiben. Das ist schon mein ganzes Leben so, seit ich mit vier Jahren lesen und schreiben gelernt habe, ich liebe das Schreiben einfach. Ich habe Unmengen von Ideen.“

Das neue Album wird der Nachfolger von ‚End of the World‘ aus dem Jahr 2023 und das vierte Album der Band seit ihrer Wiedervereinigung im Jahr 2009 sein. Der ehemalige Sex Pistols-Frontmann verriet, dass seine Texte nun von einem Gefühl der „Freude inspiriert sind, anstatt sich in Selbstmitleid zu suhlen“. Er erklärte: „Leben. Das Dasein. Ein Gefühl der Freude an allem. Ich bin kein Trauerkloß. Ich bin keiner, der sich in Selbstmitleid suhlt. Natürlich hatte ich auch meine Momente damit, aber das würde mich nicht dazu inspirieren, ein Album mit introspektiver Mittelmäßigkeit herauszubringen.“