Zwei neue Wohnorte „Ich kann fliehen“: Darum kehrte Eva Longoria den USA den Rücken

Eva Longoria lebt nicht mehr in den USA. (paf/spot)

SpotOn News | 14.11.2024, 13:15 Uhr

Eva Longoria hat die Gründe für ihren Umzug von Los Angeles nach Mexiko und Spanien preisgegeben. Die Schauspielerin lebte ihr "ganzes Erwachsenenleben" lang in Kalifornien.

Eva Longoria (49) ist nicht ohne Grund aus Los Angeles weggezogen. Wie die Schauspielerin in einem Interview mit der US-amerikanischen "Marie Claire" verriet, lebe sie mit ihrem Mann José Bastón (56) und ihrem gemeinsamen Sohn Santiago (6) abwechselnd in Mexiko und Spanien. Schon vor der Pandemie habe sie sich in Kalifornien nicht mehr wohlgefühlt.

Video News

"Sie werden in diesem dystopischen Land festsitzen"

"Ich habe mein ganzes Erwachsenenleben hier verbracht", erzählte sie über ihren vorigen Wohnort. Jedoch habe sich die "Atmosphäre" in der kalifornischen Stadt gewandelt. "Und dann ist Corona passiert und das hat es endgültig verändert. Ob es nun die Obdachlosigkeit oder die Steuern sind, nicht dass ich über Kalifornien schimpfen will – es fühlt sich einfach so an, als ob dieses Kapitel in meinem Leben jetzt abgeschlossen ist", erklärte der "Desperate Housewives"-Star. Bereits im April hatte "Page Six" unter Berufung auf einen Insider von einem temporären Umzug der Schauspielerin nach Spanien berichtet.

Diese betrachtet auch die politische Entwicklung der USA kritisch. "Sie werden in diesem dystopischen Land festsitzen, und meine Angst und Traurigkeit gilt ihnen", sagte sie zu "Marie Claire" über die US-amerikanischen Bürger. Diese hätten "nicht so viel Glück" wie sie, so einfach umziehen zu können. "Ich kann fliehen und irgendwo hingehen", sagte sie und merkte an, sie sei "privilegiert".

Trumps Wahlsieg nahm sie 2016 mit

Die Wiederwahl von Donald Trump habe sie schockiert. "Es geht darum, dass ein verurteilter Krimineller, der so viel Hass verbreitet, das höchste Amt bekleiden kann", empörte sie sich. "Wenn er seine Versprechen hält, wird es ein beängstigender Ort sein", blickte sie in die Zukunft.

Schon Trumps erster Wahlsieg 2016 habe ihr zugesetzt. "Ich war noch nie in meinem Leben depressiv", berichtete die Schauspielerin, die sich nach dem Ergebnis im Bett verkrochen habe. "Ich fragte mich: "Ist meine Stimme wirklich wichtig? Kann ich wirklich etwas bewirken?'", erinnerte sie sich. Mit der Zeit habe sie erkannt, dass nicht "der beste Mensch" die Wahl für sich entscheide.

Wahlkampf und Filmprojekte

Im diesjährigen US-Wahlkampf unterstützte sie Kamala Harris. Der Schauspiel-Star stellte sich unter anderem auf dem Parteitag der Demokraten im August mit einer Rede hinter sie. Zudem nahm sie US-Medienberichten zufolge kurz vor dem Wahltag an einer Kundgebung in Arizona teil.

Auch im Beruflichen blieb Longoria aktiv. Die Schauspielerin war 2024 in der vierten Staffel von "Only Murders in the Building" zu sehen. Zudem übernahm sie in der Dramedy-Serie "Land of Women" die Hauptrolle und trat als ausführende Produzentin auf.