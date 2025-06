Stars ‚Ich kann mich nicht erinnern!‘ Barbra Streisand macht Sexgeständnis über Warren Beatty

Barbra Streisand at the SAG Awards Feb 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2025, 14:00 Uhr

Die Sängerin ist sich nicht mehr sicher, ob sie mit dem Hollywoodstar geschlafen hat.

Barbra Streisand kann sich nicht erinnern, ob sie mit Warren Beatty im Bett war.

Die 83-jährige Sängerin und Schauspielerin weiß zwar noch, dass sie einmal mit dem ‚Dick Tracy‘-Schauspieler in einem Bett geschlafen hat, aber sie ist sich bis heute nicht sicher, ob die beiden in dieser Nacht wirklich intim wurden. Barbra erzählte ‚The New Yorker‘: „Ich weiß, dass ich mit ihm im Bett geschlafen habe, aber ich kann mich nicht erinnern, ob wir tatsächlich Sex hatten. Ich schwöre bei Gott, ich weiß es nicht. Es gibt bestimmte Dinge, die ich ausblende.“

Obwohl Barbra offenbar keine Ahnung hat, ob sie und Warren in dieser Nacht miteinander schliefen, sind die beiden immer noch befreundet und führen jedes Jahr an ihrem Geburtstag ein „wunderbares“ Gespräch über ihr Leben. Die Musikerin erzählt: „Aber ich weiß, dass wir noch Freunde sind. Jedes Jahr an meinem Geburtstag ruft er mich an und wir haben ein wunderbares Gespräch über unser Leben, unsere Kinder und so weiter. Also sind wir immer noch Freunde. Ich habe ihn getroffen, als ich 15 war und er war 21, glaube ich.“

Auch in ihrer 2023 erschienenen Autobiografie ‚My Name Is Barbra‘ sprach die Entertainment-Ikone über die Beziehung zu ihrem Kollegen. In dem 992 Seiten langen Buch erinnerte sich Barbra daran, Warren im ‚Clinton Playhouse‘ in Connecticut gesehen zu haben, als er 21 und sie 16 Jahre alt war. Sie schrieb, dass der ‚Bonnie and Clyde‘-Darsteller „groß und ein Filmstar mit Aussehen“ war und dass Frauen ihm bereits zu Füßen lagen. Außerdem bezeichnete sie Warren in einem ‚Playboy‘-Interview von 1977 als „eine meiner Affären“, nachdem sie gefragt wurde, ob sie und Beatty „romantisch miteinander verbunden“ waren.