„Ich liebe dich von ganzem Herzen“: Hugh Jackman feiert seine Frau

Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness gemeinsam auf einem Event in Santa Barbara (hub/spot)

11.04.2021 18:00 Uhr

Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness sind seit 25 Jahren verheiratet. Das feiert der Hollywood-Star mit einer liebevollen Botschaft.

Hugh Jackman (52, „Greatest Showman“) und seine Frau Deborra-Lee Furness (65) feiern ihren 25. Hochzeitstag. Auf Instagram veröffentlichte der Hollywood-Star eine liebevolle Botschaft an seine Ehefrau: „Mit dir verheiratet zu sein, Deb, ist so natürlich wie Atmen. Fast von dem Moment an, als wir uns trafen … wusste ich, dass unser Schicksal darin bestand, zusammen zu sein.“

Weiter schreibt der australische Schauspieler zu einer Reihe von Bildern ihrer Trauung: „In unseren 25 Jahren ist unsere Liebe nur noch tiefer geworden. Der Spaß, das Aufregende und das Abenteuer berauschender; das voneinander Lernen noch großartiger. Ich bin für immer dankbar, dass wir unsere Liebe, unser Leben und unsere Familie miteinander teilen. Wir haben gerade erst angefangen. Deb, ich liebe dich von ganzem Herzen!“

Seit 1996 verheiratet

Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness heirateten am 11. April 1996, ein Jahr nachdem sie sich kennengelernt hatten. Die beiden trafen sich am Set der australischen TV-Show „Correlli“. Das Paar hat zwei Kinder: Oscar Maximilian Jackman (20) und Ava Eliot Jackman (15).