Stars ‚Ich meine es ernst‘: Cate Blanchett will mit der Schauspielerei aufhören

Bang Showbiz | 15.04.2025, 11:00 Uhr

Die Oscar-Preisträgerin will nicht ihr Leben lang vor der Kamera stehen.

Cate Blanchett denkt ernsthaft darüber nach, die Schauspielerei aufzugeben.

Die 55-jährige Schauspielerin — die im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat, darunter zwei Oscars, vier BAFTAs, vier Golden Globes und drei Screen Actors Guild (SAG) Awards — möchte nicht ihr gesamtes Leben vor der Kamera verbringen, da es noch viele andere Dinge gibt, die sie erreichen will.

Im Interview mit dem ‚Radio Times‘-Magazin erklärt sie: „Meine Familie verdreht jedes Mal die Augen, wenn ich das sage, aber ich meine es ernst. Ich denke wirklich darüber nach, die Schauspielerei an den Nagel zu hängen. Es gibt so viele Dinge, die ich mit meinem Leben noch machen möchte.“

Die ‚Black Bag‘-Darstellerin — die mit ihrem Ehemann Andrew Upton vier Kinder hat — gab außerdem zu, dass sie „ein Leben lang gebraucht hat, um sich mit dem Gefühl des Unwohlseins“ in der Öffentlichkeit zu arrangieren. „Wenn man in eine Talkshow geht, oder selbst jetzt hier, und dann später Zitate von sich liest, die aus dem Zusammenhang gerissen und kursiv hervorgehoben wurden, klingen sie auf einmal total übertrieben. So bin ich eigentlich gar nicht“, gestand sie.

Cate fügte hinzu: „Ich ergebe mehr Sinn in Bewegung — es hat lange gedauert, bis ich mich auch nur ansatzweise damit wohlgefühlt habe, fotografiert zu werden.“ Für die Oscar-Preisträgerin sei es normal, sich wie eine Außenseiterin zu fühlen. „Ich hatte immer das Gefühl, am Rande von allem zu stehen. Deshalb bin ich jedes Mal überrascht, wenn ich irgendwo dazugehöre“, enthüllte sie. „Ich begegne jeder neuen Umgebung mit Neugier — ohne zu erwarten, akzeptiert oder willkommen geheißen zu werden.“