Film ‚Ich weiß nicht, wohin die Geschichte führen würde‘: Patrick Wilson hat keine Lust auf ‚Aquaman 3‘

Patrick Wilson - Moonfall LA Premiere - 2022 - EPK BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2025, 18:00 Uhr

Patrick Wilson wäre nicht böse darum, keinen dritten Auftritt in ‚Aquaman‘ zu haben.

Der 51-jährige Schauspieler verkörperte Orm „Ocean Master“ – den Bruder von Jason Momoas Aquaman alias Arthur Curry – in den beiden DC-Superhelden-Blockbustern, ist aber nicht erpicht darauf, für einen weiteren Film zurückzukehren. Er glaubt nämlich nicht, dass es in Bezug auf seinen Charakter noch viel zu entdecken gibt.

In einem Interview mit ‚Variety‘ sagte der ‚Insidious‘-Star: „Hatte ich gehofft, dass es mehr sein würde? Ich glaube nicht. Ich meine, ich sage das als jemand, der mehrere ‚Insidious‘-Filme, mehrere ‚Conjurings‘ und ein paar ‚Aquaman‘ gemacht hat.“ Er habe generell nichts gegen Fortsetzungen, aber in diesem Fall glaubt er schlichtweg nicht, dass der Charakter noch viel Storyline hergeben würde. „Wenn man sich die Struktur von Orm anschaut – Bösewicht im ersten Teil, im Grunde ein Guter im zweiten – weiß ich nicht, wo er sonst hingeht.“ Für einen dritten Film habe er aber ohnehin nicht unterschrieben und das scheint den Star nach aktuellem Stand auch nicht zu stören: „Es gab keine Frustration. Ich weiß nicht, wohin die Geschichte führen würde. Ich wäre nicht dagegen.“

Wilson betonte, dass er zufrieden wäre, wenn das Franchise nach ‚Aquaman and the Lost Kingdom‘ aus dem Jahr 2023 enden würde, und sagte, er sei froh, mit ‚Aquaman‘ und ‚Watchmen‘, in denen er Nite Owl II spielte, in zwei Superheldenfilmen mitgespielt zu haben. Er erklärte: „Wir hatten eine tolle Zeit beim Drehen des zweiten Teils. Ich hatte die beste Zeit. Ich bin wirklich glücklich, dass meine beiden Ausflüge in die Welt der Superhelden diese bizarren Charaktere Nite Owl II und Ocean Master sind.“