„Ich will Spaß“-Sänger Markus (60) heiratete live im Fernsehen

View this post on Instagram

IT'S A MATCH! ??? zu Coronazeiten muss nicht nur der Schleier, sondern auch der Mundschutz zum Kleid passen! ??? Wie wird die Hochzeit von @yvonne_koenig & @markus_moerl wohl ablaufen?! Schalte heute Abend ein! 20:15 Uhr bei RTLZWEI "Deine Hochzeit – Live!" ?? Check unsere INSTA-Stories für exklusive Einblicke! ? ?