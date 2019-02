Idris Elba: Geschockt von Prinz Harry!

Mittwoch, 27. Februar 2019 18:23 Uhr

Idris Elba dachte, Prinz Harry mache einen Scherz, als er ihn bat, bei seiner Hochzeit als DJ tätig zu werden. Der ‚Luther‘-Schauspieler, der nebenbei auch als DJ bekannt ist und dieses Jahr sogar beim berühmten Coachella-Festival in Kalifornien an den Turntables stehen wird, sorgte im vergangenen Mai im Frogmore House für gute musikalische Stimmung, als er bei der Hochzeit der Herzogin und des Herzogs von Sussex anwesend war.

Über den Moment, in dem der britische Prinz ihn bat, die Musik beizusteuern, sagte der Star nun in der ‚The Ellen DeGeneres Show‚: „Ich sagte ihm nichts und dann fragte er, ob ich bei seiner Hochzeit als DJ fungieren würde… ich dachte so, ‚Ist das ein Witz?'“

„Ich versuche, nicht zu viel darüber zu sprechen“

Über seine Verbindung zur königlichen Familie in seinem Heimatland sagte Elba: „Also Harry und ich haben ein paar Mal durch die Wohltätigkeitsorganisation seines Vaters (Prinz Charles) zusammen abgehangen – The Prince’s Trust – und er hat mir wirklich geholfen, als ich ein junger Schauspieler war, also arbeite ich viel mit ihnen zusammen. Harry kam zu ein paar Parties, bei denen ich DJ war, und er sagte so, ‚Was machst du am [19. Mai]?‘ und ich sagte ihm ‚Nichts‘ und dann fragte er, ob ich auf seiner Hochzeit als DJ fungieren würde.“

Der 46-jährige Star, der mit seiner ersten Frau Hanne Norgaard die 17-jährige Tochter Isan sowie mit seiner Ex-Freundin Sonya Nicole Hamlin den vierjährigen Winston hat, hatte zuvor zugegeben, dass die Hochzeit des royalen Paares eines der „Highlights“ seines Lebens gewesen sei.

Quelle: instagram.com

„Ich versuche, nicht zu viel darüber zu sprechen“, sagte er. „Weil es ein privater Tag war, aber es bleibt eines der Highlights meines Lebens, sicherlich. Harry ist ein Freund von mir. […] Er ist ein Nachbarsfreund! Es war ein schönes Erlebnis, wie alle Hochzeiten es sind.“