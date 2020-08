Idris Elba hielt Corona-Infektion für sein „Ende“

13.08.2020 18:57 Uhr

Mitte März machte Idris Elba eine Infektion mit dem Coronavirus öffentlich. Nun spricht seine Frau darüber, dass der Schauspieler wohl große Angst hatte.

Idris Elba (47, „Luther“) hat eine Ansteckung mit dem Coronavirus überstanden. Der britische Schauspieler hatte offenbar jedoch große Angst, nachdem er positiv getestet worden war. Dies hat seine Ehefrau Sabrina, mit der er seit April 2019 verheiratet ist und die sich ebenfalls angesteckt hatte, nun in einem neuen Interview verraten.

Zu der Zeit, als die beiden erkrankt waren, machten die Medien verstärkt klar, wie gefährlich eine Ansteckung mit dem Virus und eine daraus resultierende Covid-19-Erkrankung sein kann. Im Gespräch mit der britischen „Grazia“ verrät das Model: „An einem Punkt dachte Idris wirklich, dass dies das Ende sein könnte. Er hat Asthma. Er ist älter. Es war wirklich angsteinflößend.“

„Heute morgen wurde ich positiv auf Covid-19 getestet.“ Mit diesen Worten hatte Elba Mitte März öffentlich gemacht, dass er sich mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Wenig später konnte er jedoch bestätigen, dass er und seine Ehefrau wieder genesen waren.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing ???? No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020