Idris Elba will Kollabo mit A$AP Rocky

Donnerstag, 30. August 2018 13:22 Uhr

Idris Elba würde gerne mit A$AP Rocky Musik machen. Der ‚Luther‘-Darsteller hat sich auch als Musiker einen Namen gemacht und konnte in seiner Karriere bereits mit Musikgrößen wie Skepta zusammenarbeiten und durfte außerdem einmal als Vorband von Madonna auftreten.

Nun scheint er sich den Rapper als nächsten Kollaborateur ausgesucht zu haben. Im Gespräch mit Matt Wilkinson auf Beats 1 meinte er: „Ich liebe A$AP, er ist ein guter Typ. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, sagen wir ‚Lass uns was zusammen machen!‘ Er will schauspielern. Er schauspielert. Ich will Musik machen. Also werden wir einfach zusammenarbeiten und es wird passieren. Skepta ist auch ein guter Freund und die beiden verstehen sich. Wir sind also ein kleiner Kreis, in dem alles möglich ist. Es gibt kein ‚Nein‘ bei uns.“

Quelle: instagram.com

Seit zehn Jahren im Musikbiz

Der 45-Jährige mischt bereits seit mehr als zehn Jahren die Musikbranche auf und Elba hat sich nun vorgenommen, weiter zu expandieren. Neben seiner Liebe für Hip Hop und seinen DJ-Aktivitäten besitzt er nun ein Plattenlabel mit dem Namen 7Wallace Music. Bei seinem ersten Künstler, den er unter Vertrag genommen hat, handelt es sich um den französischen Künstler James BKS.