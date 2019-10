Iggi Kelly mit „Why Him“: Nachschub aus dem Kelly-Family-Clan

Dass es Iggi Kelly in Richtung einer Musikkarriere zieht, ist bei dem Nachnamen klare Sache. Allerdings ist die Karriere des 2003 geborenen Gesangstalents so gesehen längst in vollem Gange, und Iggi schon ein „alter Hase“ im Biz: 2017 sicherte er sich bei den Blind Auditions von „The Voice Kids“ das Fantum und die Verehrung von Nena und Tochter Larissa Kerner.

War die Reise damals im Halbfinale für ihn vorerst vorbei, blieb der Düsseldorfer dem The Voice-Format treu, und machte 2019 als Backstage-Reporter von sich reden. Seine Youtube-, Facebook- und Instagram-Accounts schossen in die Höhe, und Fan-Accounts aus dem Boden, reihenweise Mädchenherzen brachen.

Support-Act für Briten-Duo

Aber in erster Linie ist und bleibt Ignatius „Iggi“ Kelly natürlich Vollblutmusiker, und so zog es ihn auf Tour: mit den britischen Pop-Rap-Youngstern von Bars & Melody war er als Support-Act unterwegs, und ging danach die nächsten konsequenten Schritte. Iggi, Sohn von Sängerin Patricia Kelly, unterschrieb bei Universal Music, und veröffentlicht nun endlich seine Debütsingle!

Songwriting-Kallobo

Sein Song „Why Him“ ist nicht nur perfekt produziert, sondern wurde sogar von Iggi selbst, gemeinsam mit den Hit-Autoren Sky Adams und Danny Shah (u.a. David Guetta, HRVY, Sigala, Kylie Minogue), in UK geschrieben und hat absolutes Hit-Potenzial. Iggi besingt das, was Millionen von Fans beschäftigt: Die Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft: die Eifersucht.

Im Gespräch mit RTL sagte er nun: „Mal was Eigenes zu machen ist schon was ganz anderes und viel besonderer.“

Der junge Sänger führt die Familientradition seiner Onkel fort, denn auch er ist ein absoluter Mädchenschwarm! Und wenn dann die Neider und Hater die Köpfe zusammen stecken und sich „Why Him“ fragen, dann lässt sich das schnell beantworten.

Iggi Kelly scheint sehr talentiert, fokussiert, hat eine phantastische Single im Gepäck und macht sich auf den Weg für eine offensichtlich lange und erfolgreiche Karriere.