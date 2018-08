Iggy Azalea: Der hier ist ihr Neuer!

Donnerstag, 9. August 2018 11:25 Uhr

Iggy Azalea hat bestätigt, dass sie den American-Football-Spieler DeAndre Hopkins datet. Die Rapperin machte die Beziehung auf Instagram öffentlich. Dort postete der NFL-Star ein Foto, das er mit den Worten „Meine australischen Freunde nennen mich eine Legende“ untertitelte. Die 28-Jährige ließ mit ihrem Kommentar keinen Zweifel an ihrer Romanze mit dem Sportler.

„Mir könnten ein paar andere Dinge einfallen, wie ich dich nenne“, schrieb die Blondine vielsagend. Daraufhin wollte ein aufgeregter Fan wissen, ob die beiden einander daten. „Ja, das tun wir“, erwiderte DeAndre auf die Frage, während die ‚Fancy‘-Hitmacherin ihn stolz als „ihren Mann“ bezeichnete. Wie die Musikerin kürzlich verriet, achtet sie bei einem neuen Partner auch auf dessen Essgewohnheiten. So scherzte sie, dass sie nie mit einem Veganer zusammen sein könne, da ihre Liebe zu Hotdogs einfach zu groß sei.

Quelle: instagram.com

Kroketten & Hotdogs

In einem Post auf ihrem Twitter-Account schrieb Iggy: „Ja, bei mir zuhause gibt es zum Abendessen immer noch Kroketten und Hotdogs. Und ja, ich weiß, dass ich 28 Jahre alt bin. Ich muss mich langsam echt mal zusammenreißen, aber ich bin garantiert nicht die einzige, die ihren Trost in fettigem Essen findet. Ja es stimmt, ich bin ein Millennial und möchte keine drei Kinder. Des Weiteren ist mein Schwarm ein Veganer, was bedeutet, dass es mit uns wohl nichts wird, da ich in meinem Leben definitiv nicht auf Hotdogs verzichten werde.“