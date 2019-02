Iggy Azalea sucht dringend Fans

Sonntag, 10. Februar 2019 10:49 Uhr

Iggy Azalea hat 20 Fans ausgewählt, die in ihrem kommenden Musikvideo mitspielen werden. Die 28-jährige Rapperin hat erst vor kurzem bekannt gegeben, dass sie Fans braucht, die in ihrem neuesten Musikvideo auftreten.

Wie die Musikerin nun auf Twitter verriet, wurden insgesamt 20 Leute ausgesucht, die einen Auftritt in dem Clip haben werden. So schrieb sie auf der Social Media-Plattform: „Hey, an alle, die ihre Bewerbung an unser extra Casting geschickt haben, checkt am Montag eure E-Mails nach einer Bestätigung. Es war ziemlich schwer, nur 20 von 100 unglaublichen Menschen auszuwählen. Danke an alle, die ihre Zeit und ihre Unterstützung angeboten haben!“ Erst im Januar rief der Star dazu auf, sich für sein Vorhaben zu bewerben.

Quelle: instagram.com

Fans aus Atlanta

Damals postete er auf Twitter: „Hi. An all die zauberhaften Atlanta-Bewohner. Bitte helft [mir]! Ich suche 20 Leute, die mich freiwillig in den folgenden Rollen in meinem neuen Musikvideo unterstützen: Schulmädchen, gemeine Mädchen in Trauer, Bücherwürmer, Jungs, die umherstolzieren, Sportskanonen, Cheerleader, Heuchler, echte südländliche Derby Day-Charmeure.“

Um bei dem Projekt mitmachen zu können, musste man jedoch aus der Region kommen: „[Ihr müsst] über 18 Jahre alt sein, zeitlich flexibel sein, aus Atlanta oder Umgebung kommen und ein eigenes Transportmittel besitzen.“