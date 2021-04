Iggy Azalea veröffentlicht Nachrichten mit Sex-Angeboten von Promis

Iggy Azalea veröffentlicht Nachrichten mit Sex-Angeboten von Prominenten

11.04.2021 19:27 Uhr

Iggy Azalea machte auf der Social Media-Plattform TikTok jetzt private Instagram-Nachrichten öffentlich. Damit zeigt sie schockierende Nachrichten von Promis, die sie um Sex bitten und ihr Tausende von Dollar für ein Treffen oder ein privates Gespräch anbieten.

Die Sängerin, die ihren Sohn Onyx mit dem Rapper Playboi Carti gemeinsam hat, teilte Screenshots der Nachrichten, die sie von Konten mit Millionen von Followern erhalten hatte. Die Benutzernamen blendete sie aus, um die Stars anonym bleiben zu lassen.

15.000 Dollar für ein Telefonat

Eine Berühmtheit mit 17 Millionen Followern schrieb ihr zum Beispiel, dass er „am meisten von allen in sie verknallt“ sei. Ein anderer Prominenter mit 8,9 Millionen Followern bot ihr 15.000 Dollar an, um einfach nur mit ihr zu telefonieren. „Ich weiß, dass du Geld hast und es reizt dich nicht, aber ich weiß auch, dass deine Zeit wertvoll ist. Also bezahle ich dir die Zeit, um mit mir zu sprechen und ein Gespräch zu führen“, hieß es in der DM.

„Du brauchst einen Winnie Puuh“

Ein weiterer Star mit 27 Millionen Fans schrieb der 30-Jährigen: „Ich möchte das Innere deines A****lochs küssen“, während eine andere Berühmtheit schrieb: „Du brauchst einen Winnie Puuh, ich würde dieses Ding wie einen Topf Honig vernaschen.“

Iggy antwortete darauf frech: „Ha ha ha als ob!? Halte dich von meinen hässlichen DMs fern“. Ein angeblicher Rapper machte der erfolgreichen Aus­t­ra­li­e­rin und Mama eines kleines Sohnes sogar gleich einen Antrag und machte klar: „Ich werde dich beschützen und besser behandeln, als Carti es getan hat.“

Obwohl sie mutig zurückschießt, sieht die Musikerin ein riesiges Problem in solchen Nachrichten. In einem weiteren Tiktok-Video stellt Iggy klar: „Wir müssen anfangen, solche Nachrichten öffentlich anzuprangern. Sie haben es verdient. Ich bin es leid, nett zu sein.“

Sie ist wieder Single

Iggy Azalea ist derzeit Single und bestätigte kürzlich, dass sie und Playboi Carti sich letztes Jahr getrennt hatten. Sie erklärte in einer Instagram-Story: „Was ich letzte Nacht meinte, war, dass ich meinen Sohn alleine großziehe und nicht in einer Beziehung bin. Die Leute halten Loyalität für selbstverständlich und deshalb bin ich lieber allein. Eine Sache, die ich nie verstehen werde, ist, wie Lügner mit sich selbst leben können“.

Er soll sie betrogen haben

Die Spannungen zwischen den beiden waren schon länger immer größer geworden. Iggy beschuldigte ihren Ex, sie während ihrer Schwangerschaft betrogen zu haben und seine Geliebte zu seiner Albumparty eingeladen zu haben, anstatt Weihnachten mit seiner Familie zu verbringen.