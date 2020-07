Iggy Azalea verrät den außergewöhnlichen Namen ihres Sohnes

Rapperin Iggy Azalea hat vor einem Monat überraschend bekannt gegeben, Mutter eines Sohnes zu sein. Nun verrät sie den Namen des Jungen.

Rapperin Iggy Azalea („Black Widow“) hat aus ihrer Schwangerschaft ein Geheimnis gemacht. Im Juni dieses Jahres verkündete sie dann überraschend, Mutter eines Sohnes zu sein. Wie der Kleine heißt? Diese Antwort blieb die 30-Jährige ihren Fans schuldig. Nun rückte sie jedoch mit der Sprache heraus. Bei Instagram teilte die Australierin am Dienstag eine kurze Audioaufnahme von ihr und dem Jungen. Diese betitelte sie mit den Worten „Amethyst & Onyx“.

Wer aber ist wer? Azalea heißt mit bürgerlichem Namen Amethyst Amelia Kelly. Somit muss Onyx der Name ihres Sohnes sein. Der Amethyst und der Onyx sind Edelsteine. Der eine ist violett, der andere schwarz.

Musikerin möchte ihr Privatleben schützen

Am 10. Juni dieses Jahres erklärte Azalea in ihrer Instagram-Story: „Ich habe einen Sohn. Ich habe auf den richtigen Moment gewartet. Aber je mehr Zeit verging, desto mehr habe ich gemerkt, dass ich immer ängstlich sein werde, eine derart große Neuigkeit mit der Welt zu teilen.“ Die Rapperin wolle ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraushalten.

Wer der Vater des Kindes ist? Laut Bericht des US-Magazins „People“ ist die Rapperin derzeit mit Musiker Playboi Carti (23) liiert. Die beiden lernten sich 2018 kennen und zogen wenig später gemeinsam von Los Angeles nach Atlanta. Im Sommer 2019 wurden Gerüchte um eine Verlobung laut, die das Paar aber nicht bestätigt hat.

Quelle: instagram.com

(ncz/spot)