Iggy Azalea zeigt erstmals ihren Sohn

Wie süß! Die Rapperin Iggy Azalea postete zum ersten Mal ein gemeinsames Foto mit ihrem Sohn Onyx auf Instagram.

Iggy Azalea (30) beginnt ein neues Kapitel in ihrem Leben. Es heißt raus aus der Zurückgezogenheit, zurück in die Medien.

Die „Change your Life“-Interpretin bestätigte diese Woche offiziell die Trennung von Rapper Playboi Carti (24) und ließ die Welt zum aller ersten Mal einen Blick auf ihren kleinen Sohn werfen.

Erstes Foto mit Baby Onyx

Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes überrascht die Iggy Azalea ihre Follower heute endlich mit einem Babyfoto. Es ist eine Premiere. Bisher hatte die Musikerin das Aussehen ihres kleinen Sohns Onyx geheimgehalten.

Der Junge ist inzwischen sieben Monate alt und ein ganz schon properes Kerlchen.

Iggy Azalea shows her son Onyx for first time via Instagram. ? pic.twitter.com/fJhEcr4FHT — IGGY AZALEA UPDATE (@iggyazaleapma) October 25, 2020

Geheimes Privatleben

Iggy Azalea lebt ein Leben fernab der Presse. Die gebürtige Australierin bestimmt selber, was in ihrem Leben privat bleibt und was nicht.

Die „Fancy“-Rapperin schaffte es sogar, ihre komplette Schwangerschaft aus den Medien zu halten. Erst drei Monate nach der Geburt verkündete sie, Mutter geworden zu sein.

On/Off-Beziehung mit Playboi Carti

Man kann nur spekulieren, wer der Vater von Onyx ist. Wahrscheinlich der Musiker Playboi Carti. Die beiden erfolgreichen Rap-Stars führen seit zwei Jahren eine On/Off-Beziehung.

Aktuell scheint die Liebe wieder auf Eis zu liegen. Iggy Azalea postete diese Woche folgende kryptische Nachrichten in ihre Storys: „Viele Menschen halten Loyalität für selbstverständlich. Deswegen bin ich lieber alleine.“

Später konkretisierte sie ihren Single-Status mit den Worten: „Was ich letzte Nacht sagen wollte, ist, dass ich meinen Sohn alleinerziehe. Ich bin nicht in einer Beziehung.“

Playboi Carti and Iggy Azalea have split up for now according to Iggy ? pic.twitter.com/wVzzzBlZPN — STRAPPED | Hip-Hop/Rap News (@STRAPPEDUS) October 24, 2020

