"Ziemlich schnell verliebt" Ihr Freund ist 15 Jahre jünger: Sienna Miller hatte anfangs Bedenken

Oli Green und Sienna Miller lernten sich 2021 kennen. (ae/spot)

SpotOn News | 12.06.2024, 09:35 Uhr

15 Jahre trennen Sienna Miller und ihren Partner Oli Green. Der große Altersunterschied machte der Schauspielerin zunächst zu schaffen, wie sie jetzt verrät. Sie habe es als "nervig" empfunden, dass er so viel jünger als sie ist.

Schauspielerin Sienna Miller (42) gibt in einem Interview offen zu, dass sie anfangs mit dem Altersunterschied zwischen ihr und ihrem Freund Oli Green (27) zu kämpfen hatte.

"Verdammt! Warum bist du jung?"

In der Juli/August-Ausgabe der britischen "Harper's Bazaar", die am 13. Juni erscheint, erklärt die Schauspielerin: "Ich hatte nicht erwartet, dass es ernst werden würde, und dann habe ich mich ziemlich schnell verliebt." Das Paar lernte sich 2021 auf einer Halloween-Party kennen. "Ich dachte nicht: 'Ich werde mir einen jüngeren Freund suchen.' Es war eher: 'Verdammt! Warum bist du jung? Das ist so nervig.'"

Es habe sie jedoch überrascht, wie angenehm es sei, mit einem 15 Jahre jüngeren Mann zusammen zu sein: "Es gibt einen Unterschied in der Art und Weise, wie diese Generation von Männern Frauen respektiert. Vor allem für ihn gilt, er ist sehr weise und ausgeglichen, aber ich glaube, es liegt auch an dieser Generation." Die 42-Jährige betont: "Sie sind unter etwas ausgeglicheneren Bedingungen aufgewachsen. Ich sehe das bei seinen Freundinnen genauso wie bei den Männern."

Ihr zweites Kind macht sie so glücklich

Das Paar bekam im Januar eine Tochter, deren Namen die beiden bisher geheim halten. Die Schwangerschaft sei eine wunderbare Überraschung gewesen, die Geburt eine "kathartische, heilende Erfahrung". "Ich bin im Himmel", schwärmt die Schauspielerin. Ihr Baby sei "zauberhaft". Auch für ihren Liebsten Oli Green hat sie noch ein Kompliment übrig: "Ihr Vater ist unglaublich klug, aber auch sehr tiefgründig. Und sie steht zwischen diesem komischen, witzigen Teil von mir und dieser Intensität, die seinem brillanten Verstand entspringt." Mit ihrem Ex-Freund Tom Sturridge (38), mit dem sie zwischen 2011 und 2015 zusammen war, hat Sienna Miller eine weitere Tochter, die 11-jährige Marlowe.