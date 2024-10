"Weiß, dass sie das durchstehen wird" Ihre Großmutter hat Brustkrebs: Jessica Chastain ruft zur Vorsorge auf

Jessica Chastain und ihre Oma bei einer Premiere. (mia/spot)

SpotOn News | 13.10.2024, 10:38 Uhr

Nach der Brustkrebsdiagnose ihrer Großmutter nutzt Jessica Chastain ihre Plattform, um auf die Wichtigkeit von Vorsorgeuntersuchungen hinzuweisen. Enkelin und Oma haben eine besonders enge Beziehung, wie sie schon auf zahlreichen Preisverleihungen und Partys gezeigt haben.

Jessica Chastain (47) hat mit einem Instagram-Post mitgeteilt, dass ihre Großmutter Marilyn Herst an Brustkrebs erkrankt ist. "Meine wunderschöne Großmutter Marilyn, die viele von euch bei verschiedenen Veranstaltungen kennengelernt haben, wurde kürzlich mit Brustkrebs diagnostiziert", schrieb Chastain.

In der Bilderreihe sind Fotos von Herst zu sehen, unter anderem wie sie lächelnd auf einem Behandlungsstuhl sitzt. Auf anderen Fotos posieren Oma und Enkelin gemeinsam, etwa auf einer Party, zuhause nach dem Aufwachen oder auf dem roten Teppich. Dazu berichtet die Oscar-Preisträgerin, dass sie sich diese Woche mit Ärzten und Chirurgen getroffen hätte, "die ihr die bestmögliche Behandlung zukommen lassen". Weiter zeigte sich die Schauspielerin zuversichtlich. Zu dem Emoji eines Arms mit dickem Bizeps schreibt sie: "Sie ist ein totaler Haudegen, und ich weiß, dass sie das durchstehen wird."

"Für Oma! Geht bitte sofort zur Mammographie"

Ihre Reichweite nutzen Chastain und ihre Oma zugleich, um andere Frauen an ihre Vorsorgetermine zu erinnern. "Anlässlich des Brustkrebsmonats hat sie mich gebeten, euch alle daran zu erinnern: Macht noch heute einen Termin für eine Mammographie." Zudem erzählt Herst den Followern, wie sie den kleinen Knoten in ihrer Brust gefunden hatte. "Ich bin so dankbar, dass ich ihn so früh entdeckt habe, weil er so gut behandelbar ist", sagte sie. Und rief ebenfalls zu Vorsorgeuntersuchungen auf. "Deshalb möchte ich, dass ihr das tut. Bitte, für mich", bat Herst. Und Chastain fügte hinzu: "Für Oma! Geht bitte sofort zur Mammographie."

Chastain und ihre Großmutter haben eine besonders enge Beziehung. Während der Corona-Pandemie war Herst sogar bei ihrer Enkelin eingezogen. Zudem begleitet sie sie oft auf Veranstaltungen wie Preisverleihungen, Premieren und Partys.