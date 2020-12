29.12.2020 10:15 Uhr

Ilka Bessin hat keine Neujahrsvorsätze, aber einen Personaltrainer

Ilka Bessin ist zu Gast in der Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“. Im Interview mit Barbara Schöneberger verrät die Komikerin u.a., warum sie grundsätzlich keine guten Vorsätze fu?rs neue Jahr hat und wie sie sich körperlich fit hält.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu – und viele Menschen wissen schon jetzt, was sie 2021 anders machen wollen. Nicht aber Ilka Bessin. „Ich habe nie Neujahrsvorsätze“, verrät die Komikerin im Gespräch mit Barbara Schöneberger in deren barba radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“

Treppe hoch, Treppe runter

Die Begründung für ihre Haltung liefert sie gleich mit: „Ich denke, wenn du einen 31. Dezember dafür brauchst, um irgendwas zu machen, dann hilft das am 1. Januar auch nicht mehr.“

Für körperliche Aktivitäten benötige Ilka Bessin jedenfalls kein neues Jahr als Ansporn: „Ich habe ja einen Personaltrainer“, offenbart die 49-jährige Berlinerin, die als „Cindy aus Marzahn“ ihren Durchbruch feierte. „Eine Zeit lang haben wir jeden Tag eine Stunde am Teufelsberg trainiert, diese Treppe da hoch und runter. Nach dem siebten Mal bin ich nach Hause gefahren und habe geheult. Und dann habe ich eine Woche nicht mehr mit dem Trainer gesprochen, weil ich ihn dafür gehasst habe.“

Das Programm zeigt Wirkung!

Doch offenbar zeigt das Fitnessprogramm Wirkung, denn Ilka Bessin hat einiges an Pfunden verloren. Früher, als sie noch mehr auf die Waage brachte, sei sie oft wegen ihres Übergewichts diskriminiert worden – zum Beispiel beim Jobben als Kellnerin. „Ich wurde immer aufgrund meiner Figur benachteiligt“, sagt sie. Oft habe sie dabei diesen beleidigenden Satz zu hören bekommen: „Bist jetzt gerade nicht sexy genug für den Tresen.“

Das komplette Interview mit Ilka Bessin gibt es am Samstag, den 2. Januar 2021, ab 11:00 Uhr in der Radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ auf barba radio. Das Format läuft immer samstags von 11:00 bis 13:00 Uhr und sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr. barba radio ist auf www.barbaradio.de und via App zu empfangen.