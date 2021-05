Ilka Bessin ist jetzt Fitness-Influencerin

Ilka Bessin ist jetzt Fitness-Influencerin?!

23.05.2021 22:00 Uhr

Ilka Bessin machte sich in der Vergangenheit im Rahmen ihrer Comedy-Programme ständig lustig über ihr Gewicht - doch jetzt will sie offenbar radikal etwas an sich ändern. Bei "Cindy aus Marzahn" heißt es jetzt: ran an die Kilos - und das auch noch öffentlich!

Ilka Bessin ist jetzt Fitness-Trainerin. Das klingt erst mal merkwürdig, kennt man die Komikerin doch auch für ihre Vorlieben für fettiges Essen. Jetzt hat sie sich dazu entschieden, an ihrem Übergewicht etwas zu ändern und macht dafür eigene Sportvideos, die sie ab sofort für ihre Fans veröffentlichen möchte. Ein erstes Trainings-Video ihres 30-Tage-Sportprogramms ist bereits online auf ihrem Instagram-Account.

Erster Teil auf Instagram

„Runter vom Sofa und herzlich willkommen bei meinem Sport-Programm DEIN KÖRPER IST AUCH NUR EIN MENSCH. In dem ersten Teil geht es darum deinen Körper zu mobilisieren, dazu starten wir mit zügigem Spazieren gehen unterbrochen durch ein paar Übungen. 20 – 25 Minuten täglich reichen dafür schon aus“ schreibt Bessin zu dem Clip.

Sportvideos für Frauen wie Ilka Bessin

Im sportlichen Outfit zeigt sich Ilka gemeinsam mit ihrem Trainer Karsten Schellenberg, der sie bei ihrem Fitness-Projekt unterstützt. Es beginnt mit leichten Stretching-Übungen, danach wird spazieren gegangen. Doch woher kam der Sinneswandel bei der 49-Jährigen? Das Internet ist schließlich überfüllt von Sport-Videos und Fitnessprogrammen, meistens präsentiert von ohne schon schlanken Promis und Influencern. Aus diesem Grund wollte es die Berlinerin anders machen.

„Von Sportvideos gibt‘s zwar schon genug, aber eben nicht für Frauen wie mich“, erklärte sie gegenüber der „BILD am SONNTAG“. Sie sei „quadratisch, praktisch, gut, mit ein paar Kilos hier und da zu viel“ so Bessin. „Aber Gott sei Dank sind ja nicht alle Frauen gleich.“

Ilka Bessin begann aus der Langeweile heraus

Die Komikerin würde das Ganze aber eher weniger wegen des Abnehmens an sich machen, sondern vorrangig wegen der fehlenden Bewegung im Alltag – gerade zu Coronazeiten. „Für mich ist das Sport-Training, wie zur Arbeit gehen. Ich habe nicht viel zu tun, das ist einfach so. Und irgendwann war man auch mal in jeder Fernsehshow, sitzt zu Hause und überlegt, was der Tag nach dem Einkaufen denn wohl noch so bringt.“ Und weiter: „Mich nervt eigentlich nicht so mein Gewicht selbst, sondern eher, dass ich meistens in normalen Geschäften keine schönen Schuhe kaufen kann, weil ich so große Füße hab.“

In einem anderen Clip auf ihrer Insta-Seite klärt die Entertainerin ihre Follower auch noch einmal näher über das Programm auf.

„Es ist wichtig, dass wir rausgehen“

„Wir wissen in der heutigen Zeit bewegt man sich weniger, man verfällt in eine Lethargie und deswegen ist es wichtig, dass wir rausgehen. Wir gehen einfach raus, wir bewegen uns. Das hat nichts mit Abnehmen zu tun, wenn das aber dazu kommt ist es okay. Ich möchte einfach, dass wir anfangen uns alle ein bisschen mehr zu bewegen“, so die Komikerin.