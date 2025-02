Aus dem Urlaub Ilka Bessin teilt Foto im Badeanzug: „Hatte Angst vor der Reaktion“

Ilka Bessin bei einem TV-Auftritt. (hub/spot)

SpotOn News | 12.02.2025, 09:51 Uhr

Ilka Bessin hat einen Urlaubsschnappschuss auf Instagram geteilt - obwohl sie Angst vor den Reaktionen hatte. Nun wird die Komikerin dafür gefeiert.

Comedy-Star Ilka Bessin (53) wird für ihren neuen Post gefeiert. Sie teilte auf Instagram ein Bild mit ihren 345.000 Followern, das sie an einem Strand zeigt. Zu sehen ist Bessin von hinten in einem Badeanzug. Zu dem Urlaubsschnappschuss schrieb sie einen langen Text, in dem sie verriet, wie viel Mut sie der Beitrag offenbar gekostet hat.

Demnach habe sie ihre beste Freundin im Urlaub gefragt, ob sie dieses Foto posten könne. "Klar, warum nicht", habe diese darauf entgegnet. Das sei "einfach gesagt", so die 53-Jährige weiter. "Ganz ehrlich. Ich hatte Angst vor der Reaktion, Angst vor Äußerungen, die mich verletzen könnten, oder mir weh tun, aber sie sagte einfach zu mir: 'Zeig es den Menschen ruhig.'" Der TV-Star fügte hinzu: "Ich bin jetzt mal so mutig und ich poste es, auch wenn es gleich Kommentare gibt, die vielleicht nicht so cool sind." Sie wolle ihren Fans dieses Bild einfach "nicht unterschlagen": "Schaut doch einfach mal, wie schön, dieses Meer ist. So voller Akzeptanz und voller Liebe. Habt euch lieb und respektiert euch."

Promis feiern Ilka Bessin

In den Kommentaren jubeln nicht nur Fans über den Mut der 53-Jährigen, die in den 2000er-Jahren mit ihrer Kunstfigur Cindy aus Marzahn berühmt wurde. Auch viele prominente Kollegen klatschen Beifall. Anna Loos (54) schrieb: "Also ich finde das Meer und Du seht großartig aus. Mein einziges Problem ist, ich wäre jetzt auch gern dort." Von Jana Ina Zarrella (48) heißt es: "Ich finde dich so toll, meine Liebe. (..) Dein Insta, dein Leben, unser wunderbares Meer." Auch Ehemann Giovanni Zarrella (46) kommentierte das Bild mit einem "Zarrellas lieben dich". Marlene Lufen (54) fügte hinzu: "Ich sehe nur Dich und türkisfarbenes Meer und einen total coolen Badeanzug! Und lauter liebevolle Kommentare. We love you!" Auch Evelyn Burdecki (36), Ruth Moschner (48), Simone Ballack (48) und Motsi Mabuse (43) schickten Ilka Bessin Herz-Emojis zu ihrem Bild.