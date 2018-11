Ilka Bessin war nicht immer freundlich zu ihren Leuten

Montag, 26. November 2018 15:39 Uhr

Ilka Bessin legte als Cindy aus Marzahn ab 2005 eine bemerkenswerte Karriere hin. 2016 machte sie Schluss mit der Kunstfigur.

Im Gespräch mit radioBERLIN 88,8 erzählte die heute 47-jährige, gebürtige Luckenwalderin heute, wie sehr sie es gekränkt habe, dass Karl Lagerfeld bei einer „Wetten dass…?“-Sendung nicht mit ihr tanzen wollte.

„Manchmal gehen wir sehr respektlos miteinander um, und wir sollten wieder anfangen, Leute nicht wegen ihres Aussehens zu kritisieren, sondern wegen ihrer Arbeit. Das ist eine ganz schlimme Sache, die momentan stattfindet, die ich ganz schlimm fand auch für mich. Ich konnte damit auch nicht umgehen und wenn Karl Lagerfeld sagt, er will nicht mit mir tanzen, kann ich natürlich total selbstbewusst sein und sagen `Nee, dann hat er es auch nicht verdient´, aber das nagt schon an mir, das ist schon hart.“

„Ich war nicht freundlich“

Außerdem gestand sie ein, dass sie selbst auch schlecht zu ihren eigenen Mitarbeitern war: „Ich bin damals aus der Arbeitslosenzeit gekommen, als es mit Cindy aus Marzahn losging. Ich hab erste Bühnenauftritte gehabt, durfte im Fernsehen auftreten, und hab Menschen kennengelernt, die sich um mich gekümmert haben. Und ich habe auch Geld verdient, man verdient in der Branche gutes Geld und ich war oftmals damit überfordert, wenn zehn Leute neben mir standen und sagten, ‚Du bist so toll und superlustig‘. Da sagt ja auch keiner, dass es manchmal doof ist, was man macht. Und dann ist man manchmal auch nicht freundlich zu seinen Leuten, die einen umgeben. So ein Höhenflug kommt dann einfach, Gott sei Dank habe ich irgendwann die Kurve bekommen.“

Übrigens: Heute erscheint ihr Buch „Abgeschminkt: Das Leben ist schön – Von einfach war nie die Rede – Die Frau, die „Cindy aus Marzahn“ war“.