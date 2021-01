05.01.2021 19:00 Uhr

Illegale Machenschaften? 12-Jährige verklagt TikTok

Wegen Datenmissbrauch: Ein zwölfjähriges Mädchen aus Großbritannien verklagt jetzt die chinesische App TikTok.

TikTok ist eine chinesische Social-Media-Plattform, die 2018 als Nachfolger von der App „Musical.ly“ herausgebracht wurde. Seit letztem Jahr gehört sie zu den am schnellsten wachsenden mobilen Apps der Welt.

Deshalb verklagt sie TikTok

Ein zwölfjähriges Mädchen aus Großbritannien hat jetzt das chinesische Unternehmen TikTok verklagt. Der Grund: Das Mädchen glaubt, dass die Kurzvideo-App Informationen über die Nutzer, also auch minderjährige Kinder, sammelt, um den Algorithmus zu verbessern. So soll den Nutzern von TikTok vermehrt auf sie ausgerichteter Content angezeigt werden, um ihre Nutzungsdauer zu verlängern. Dies verstößt gegen die geltenden Kinderschutzgesetze in Großbritannien und der EU.

Bei den Minderjährigen besonders interessant: Die Gruppe der unter 13-Jährigen. Und hier kommt nicht nur der Jugendschutz ins Spiel, sondern auch die Hausregeln von TikTok. Denn die AGBs der App besagen ganz klar, dass es unter-13-Jährigen nicht erlaubt ist, diese zu nutzen.

Die Klägerin bleibt anonym

Die Klage soll dafür sorgen, dass alle Informationen über die Zwölfjährige gelöscht werden und ein Exempel statuieren. Unterstützt wird das Mädchen von Anne Longfield, der Beauftragten für Kinder in Großbritannien. Weitere Informationen über die junge Klägerin sind allerdings nicht bekannt, da diese anonym bleiben darf, um sie vor Online-Mobbing im Netz zu schützen.

Es ist nicht das erste Mal

Es ist nicht das erste Mal, dass das chinesische Unternehmen wegen Vorwürfen von Datenmissbrauch vor Gericht muss. Im Jahr 2019 musste TikTok in den USA bereits ein Geldstrafe in Höhe von 5,7 Millionen US-Dollar zahlen, da die Plattform persönliche Informationen von Minderjährigen abgespeichert hatte. Auch in Südkorea wurde im letzten Jahr ein ähnliche Klage ausgesprochen.

Das sagt TikTok

Die Macher der App haben bisher so zu der Situation Stellung genommen: „Privatsphäre und Sicherheit stehen bei TikTok an erster Stelle und wir haben robuste Regelungen, Prozesse und Technologien im Einsatz, die alle Nutzerinnen und Nutze und insbesondere die jungen schützen.“ Zudem erklärt TikTok, dass sie nicht von der Klage in Kenntnis gesetzt worden sind und erst vom britischen Gericht davon erfahren haben. Jetzt werden sie aber deren Implikationen überprüfen, so das chinesische Unternehmen.

(AK)