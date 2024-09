Drittes Kind, erste Tochter Im Babyglück: Mandy Moores Tochter ist auf der Welt

Mandy Moore ist zum dritten Mal Mutter geworden. (lau/spot)

SpotOn News | 25.09.2024, 19:46 Uhr

Mandy Moore ist wieder Mutter geworden. Die Geburt von Tochter Lou hat die Sängerin auf Instagram bekannt gegeben. Das Baby bezeichnet sie als "unser absolutes Traummädchen".

Schauspielerin und Sängerin Mandy Moore (40) hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Die freudige Nachricht teilte die unter anderem aus der Fernsehserie "This Is Us" bekannte Darstellerin am 25. September auf Instagram. "Lou ist da!", schreibt sie zu einem Schwarz-Weiß-Bild aus dem Krankenhaus, auf dem sie überglücklich ihr neugeborenes Kind in den Armen hält.

"Unser absolutes Traummädchen"

Louise Everett Goldsmith, wie das Kind mit vollem Namen heißt, sei "glücklich, gesund, zügig und rechtzeitig zur Jungfrau-Saison angekommen". Ihr Baby bezeichnet Moore, die seit 2018 mit dem Dawes-Frontmann Taylor Goldsmith (39) verheiratet ist, als "unser absolutes Traummädchen". Ihre Brüder August "Gus" Harrison (3) und Oscar "Ozzie" Bennett (1) seien "bereits so besessen von ihr wie wir".

Moore hatte ihre Schwangerschaft im Mai dieses Jahres bekannt gegeben. "Manchmal imitiert das Leben die Kunst. Der dritte Teil unserer eigenen Big Three kommt bald", schrieb sie damals zu einem Bild ihrer beiden Söhne in Anspielung auf ihre preisgekrönte Serie "This is Us". In der Show von NBC spielt sie eine Mutter von drei Geschwistern.

Moore und Ehemann Goldsmith kamen 2015 zusammen. Die beiden lernten sich über Instagram kennen und gaben sich im November 2018 in Los Angeles das Jawort. Im Februar 2021 kam dann ihr erster Sohn Gus zur Welt, nur 20 Monate später folgte mit Ozzie der zweite Nachwuchs.