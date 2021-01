16.01.2021 20:45 Uhr

Im Doppelpack: Diese Twinfluencer solltest du kennen

Ist ein Zwilling der Garant für doppelten Erfolg auf Social-Media? Bei diesen Twinfluencern hat es auf jeden Fall geklappt!

Doppelt hält besser – das scheint zumindest bei diesen Twinfluencern der Fall zu sein. Zwillinge sind auf Instagram, TikTok, YouTube und Co. einfach mega beliebt! Wir zeigen dir, welche Twins du unbedingt kennen solltest.

Lisa und Lena

Lisa und Lena (18) sind wohl die bekanntesten Zwillinge in ganz Deutschland. Im Juni 2015 starteten die beiden adoptierten Schwestern ihren Kanal auf TikTok, das damals noch Musical.ly hieß. Schon damals waren die Stuttgarterinnen mega erfolgreich und begeisterten ihre Fans mit ihrer authentischen Ausstrahlung im Doppelpack. Doch als Musical.ly zu TikTok wurde, haben sich Lisa und Lena von der Plattform zurückgezogen und ihren Account gelöscht. Seit Mai 2020 sind die beiden zurück und das erfolgreicher als je zuvor. In wenigen Monaten schoss ihre Abonnentenzahl auf 12 Millionen.

Mian Twins

Auch Aisha und Azra Mian (19) gehören mit fast vier Millionen Followern zu den bekanntesten Zwillingen auf TikTok. Erste Bekanntheit erlangen die beiden, als ihre Schwester ein Video von Aisha auf Twitter postet, in dem sie als Zendaya Look-Alike auftritt. Danach starten die Schwestern einen gemeinsamen YouTube-Kanal, doch erst durch TikTok schaffen sie ihren Durchbruch. Inzwischen leben die beiden gebürtigen New Yorkerinnen mit pakistanischen und albanischen Wurzel in Los Angeles, um ihre Karriere weiter voranzutreiben. Dort leben sie gemeinsam mit anderen erfolgreichen TikTokern wie Nate Wyatt, Tayler Holder und Charly Jordan zusammen in einem Content-House.

Dolan Twins

Die Dolan Twins, bestehend aus Ethan und Grayson Dolan (21), fingen 2014 an, Videos für ihren YouTube-Kanal zu produzieren. Damit sind sie inzwischen so erfolgreich, dass den Brüdern dort fast elf Millionen Menschen folgen. Die beiden sind bei ihren Fans nicht nur wegen ihres heißen Aussehens so beliebt, sondern auch wegen der verrückten und witzigen Ideen für ihre Videos. Immer wieder pranken die beiden andere oder sich gegenseitig und bringen ihre Follower so zum Lachen.

Galerie

Brooklyn und Bailey

Bereits 2013 starteten Bailey und Brooklyn McKnight (21) ihren gemeinsamen YouTube-Kanal mit Fokus auf Fashion, Beauty und Lifestyle. Das kommt so gut an, dass den Schwestern dort fast sieben Millionen Menschen folgen. Dadurch kamen sie 2017 sogar auf die „Forbes“-Liste der erfolgreichsten Influencer in der Kategorie Kids. Doch nicht nur als Influencer sind die beiden dick im Geschäft, auch als Musikerinnen haben sie schon Erfahrung gesammelt. Mehrere ihrer Songs landeten sogar in den US-„iTunes“-Charts. Trotz des riesen Erfolges möchten sich Brooklyn und Bailey nicht nur auf ihre Social Media-Karriere verlassen. Deshalb studieren sie seit 2018 gemeinsam Entrepreneurship, was mit BWL zu vergleichen ist.

Rybka Twins

Sam und Teagan Rybka (25) sind seit ihrer Kindheit Tänzerinnen und Turnerinnen und genau das macht die beiden Australierinnen so erfolgreich. Auf ihrem YouTube-Kanal stellen Sam und Teagan immer wieder ihre Akrobatik-Künste auf unterhaltsame Weise mit Challenges, wie der „Extreme Yoga Challenge“ unter Beweis. Das kommt so gut bei ihren Fans an, dass den Rybka Twins mehr als sieben Millionen Menschen folgen. Weiter Bekanntheit erlangten sie unter anderem durch ihre Teilnahme bei „Australia’s got Talent“, der australischen Version des deutschen Supertalentes bei RTL.

Heiko und Roman Lochmann

Die Brüder Heiko und Roman Lochmann (21) aus Darmstadt wurden 2011 durch ihren YouTube-Kanal Die Lochis bekannt. Unter diesem Namen begannen die beiden auch ihre Musikkarriere. Das Debütalbum „#Zwilling“ schaffte es 2016 auf Platz eins der deutschen Charts. Im Herbst 2019 beendeten die Sänger, die auch als Schauspieler arbeiten, das Kapitel. Inzwischen setzen die beiden ihre gemeinsame Musikkarriere, nach 16-Monaten Pause, allerdings wieder fort. Dieses Mal aber unter einem neuen Bandnamen, nämlich HE/RO. Auf Instagram folgen Heiko und Roman gemeinsam mehr als drei Millionen Fans.

Niki und Gabi

Niki und Gabi Demar (25) könnten wohl unterschiedlicher nicht sein. Alle anderen Zwillinge setzen auf Ähnlichkeit, doch bei den beiden Schwestern mit italienischen Wurzeln zieht genau das Gegenteil. Gabi liebt alles was süß, verspielt und vor allem mädchenhaft ist – ihre Lieblingsfarbe ist natürlich pink. Niki hingegen ist eher sexy und etwas punkig unterwegs, was man auch an ihren Harren erkennt. Die sind nämlich mal blau, grün und zur Zeit rot. Zusammen sind sie trotz ihrer Unterschiede das perfekte Duo mit fast 10 Millionen Abonnenten auf ihrem YouTube-Kanal. Doch auch unabhängig voneinander sind die beiden mega beliebt. Auf Instagram folgen Niki 3,7 Millionen und Gabi sogar 4,4 Millionen Fans.

(AK)