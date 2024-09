Box-Wettkampf am 14. September „Im falschen Film gelandet“: Regina Halmich reagiert auf Raabs Video

Regina Halmich beendete ihre Profikarriere am 30. November 2007 mit einem großen Abschiedskampf. Für ein drittes Duell gegen Stefan Raab kehrt sie zurück in den Boxring. (ae/spot)

Regina Halmich trifft in wenigen Tagen zum dritten Mal im Ring auf Stefan Raab. Doch sie weiß selbst nicht, wie trainiert der Moderator ist, den man lange nicht in der Öffentlichkeit gesehen hat. Nach seinem neuen Video ist sie allerdings mehr denn je davon überzeugt, dass er topfit sein wird.

Vor dem Boxwettkampf von TV-Star Stefan Raab (57) und Ex-Profiboxerin Regina Halmich (47) am 14. September rätseln viele Fans, in welchem körperlichen Zustand sich der einstige "TV Total"-Moderator befindet. In seinen Teaser-Clips zeigte er sich bislang immer im Fatsuit. Seine Gegnerin glaubt jedoch, dass er sich fitter denn je präsentieren wird. Das prophezeit sie auch nach dessen jüngstem Video vom 9. September, in dem er bei Schönheitsdoc Dr. Lamborghini alias Michael Bully Herbig (56) landet.

"Schönheitsdoc?", kommentierte Halmich den Clip ihrer Instagramstory fragend. "Ich bin echt im falschen Film gelandet." Dann wagte sie noch eine Prognose, wie es weitergeht: "Es wird eine OP vorgetäuscht und danach steht er da, austrainiert und muskulös – also topfit…. Wetten?"

Wird es der Schönheitsdoc richten?

Anfang April hatte Stefan Raab sein TV-Comeback und den dritten Boxkampf gegen Regina Halmich angekündigt – seitdem gab es immer mal wieder kurze Videos, die für das Event am Samstag, 14. September, werben. In dem Clip, den Raab am 9. September fünf Tage vor dem Aufeinandertreffen in Düsseldorf gepostet hat, stampft Raab hinter Fitnessqueen Pamela Reif (28) her, die die Schönheitsklinik von "Dr. Lamborghini" ansteuert. "Warte, ich kann nicht mehr laufen", jammert Raab. "Komm jetzt", ermahnt ihn Reif, die ihn schließlich im Rollstuhl zum Arzt mit künstlichen weißen Zähnen (Herbig) fährt. Dieser fragt mit Blick auf den Mann im Rollstuhl: "Was ist das denn?" – und Reif entgegnet: "Das ist Stefan Raab." Darauf entfährt es Herbig alias Dr. Lamborghini: "Ach du scheiße…", womit das Video endet.

Frauen-Power für Regina Halmich

Während Stefan Raab für seine Teaser-Videos bereits einige Kollegen eingespannt hat, erhält nun auch Regina Halmich prominente Unterstützung. Comedystar Ilka Bessin (52) postete ein Video auf ihrer Instagramseite, in dem sie einen schnellen Sieg für die zigfache Box-Weltmeisterin ankündigt. Darin sagt sie: "Gut, wird nur zwei Minuten dauern. Sorry Stefan." Auch Sängerin Doro Pesch (60), eine langjährige Freundin von Halmich, geht davon aus, dass sich die Blondine im Ring gegen Raab erneut durchsetzen wird: "Regina hat einfach die bessere Technik und größere Erfahrung. Und ich weiß, dass sie jeden Tag hart trainiert", sagte sie gegenüber "Bild". Pesch steuert wie in den ersten zwei Kämpfen 2001 und 2007 eine eigens komponierte Einmarsch-Hymne "Justice For The Queen" (Gerechtigkeit für die Königin) für Halmich bei.

In einem Interview mit dem "Stern" gab sich die ehemalige Profiboxerin vor wenigen Tagen hingegen nicht ganz so siegessicher: "Selbst wenn er ein, zwei Jahre trainiert haben sollte, kann er nicht meine 25 Jahre Erfahrung aufholen. Aber in einem Schaukampf kann alles passieren." Sie hoffe vor allem, dass beide verletzungsfrei aus dem Ring herausgehen werden.

Live-Übertragung aus Düsseldorf

RTL überträgt den Kampf ab 20:15 Uhr live im TV sowie auf RTL+. Moderiert wird das Ereignis im ausverkauften Düsseldorfer PSD Bank Dome von dem einstigen Raab-Praktikanten Elton (53), Kommentator ist Frank "Buschi" Buschmann (59), Laura Wontorra (35) berichtet am Boxring. Im Anschluss ist noch ein "Exclusiv Spezial: Der Talk danach" geplant, in dem Frauke Ludowig (60) live aus der Halle berichten wird.