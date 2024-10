In Schottland Im Lässig-Look: Michael Douglas zeigt vollen Einsatz auf dem Golfplatz

Michael Douglas beim Golfen in Kingsbarns. (jom/spot)

SpotOn News | 04.10.2024, 17:31 Uhr

Michael Douglas nimmt an einem Golfturnier in Schottland teil. In einem lässigem Outfit zeigte der Hollywoodstar auf dem Platz vollen Einsatz.

Michael Douglas (80) ist Teilnehmer beim schottischen Golfturnier Alfred Dunhill Links Championship, das vom 3. bis 6. Oktober stattfindet. Der US-Schauspieler zeigte sich am zweiten Tag des Events mit grauer Cap, verspiegelter Sonnenbrille, schwarzem Rollkragenpullover und grauer Hose auf dem Golfplatz in Kingsbarns. Auf Bildern ist zu sehen, wie der Hollywoodstar mit vollem Einsatz einen Abschlag aus dem hohen Gras macht.

Das Turnier wird unter Teams ausgetragen, die sich aus Profigolfern und Amateuren zusammensetzen. Weiterer Promi-Teilnehmer ist dieses Mal unter anderem Bill Murray (74). Wie gut sich Douglas bisher auf dem Platz anstellte, zeigten die Veranstalter in einem Instagram-Clip, in dem sich der Schauspieler über einen seiner guten Schläge freut.

Gemeinsame Leidenschaft

2005 machte Douglas, der am 25. September seinen 80. Geburtstag feierte, schon einmal bei dem Golfturnier mit. Ehefrau Catherine Zeta-Jones (55) nahm im vergangenen Jahr teil. Sie zeigte sich in Steppjacke und mit Bommelmütze sowie schwarzen Handschuhen und Turnschuhen auf dem Golfplatz.

Dass die beiden auch gerne zusammen auf dem Green stehen, zeigte Zeta-Jones vor wenigen Tagen bei Instagram. Zu dem Foto, das das Paar auf dem Golfplatz Arm in Arm zeigt, schrieb sie: "Go Green! Wochenendausflug! Glückliche Frau, glückliches Leben!"