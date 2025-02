Vierjähriger wird zum Star Im Oval Office: Elon Musks Sohn stiehlt Donald Trump die Show

Elon Musk, der kleine "X" und Donald Trump im Oval Office. (hub/spot)

SpotOn News | 12.02.2025, 06:57 Uhr

Elon Musk hat seinen vierjährigen Sohn mit zu einer Pressekonferenz ins Oval Office gebracht. Kein Wunder, dass alle nur Augen für den Nachwuchs hatten.

Elon Musks (53) Sohn "Lil X" (4) ist der neue Star im Weißen Haus. Als Kamerateams und Reporter am Dienstag ins Oval Office kamen, um US-Präsident Donald Trump (78) und Musk zuzuhören, zog der Vierjährige die Aufmerksamkeit auf sich. "Das ist X, und er ist ein großartiger Kerl – hoher IQ", sagte Trump laut "ABC News" zu Beginn seiner Ausführungen.

Ablenkung bei Pressekonferenz

Als Elon Musk über sein "Department of Government Efficiency" sprach, wurde er dem Bericht zufolge wiederholt von seinem Sohn abgelenkt, unter anderem als er diesen auf die Schultern hob und "X" mit den Ohren seines Vaters spielte. "Tut mir leid", sagte Musk "ABC News" zufolge. "Sonst würde mir das vielleicht gefallen, aber da er seine Finger in meine Ohren steckt…", fügte er demnach lachend hinzu. In einem anderen Moment fing der Junge offenbar an, seinen Vater zu imitieren, als dieser gerade sprach, was den Milliardär zu einer Pause zwang.

Musks Sohn heißt X Æ A-Xii, wird von seinem Vater aber "Lil X" gerufen. Er kam 2020 zur Welt, seine Mutter ist die Musikerin Grimes (36). Sein Auftritt im Oval Office ist auch auf dem X-Account des Weißen Hauses zu sehen. Elon Musk hat seinen Sohn zuvor bereits zu einer Reihe wichtiger politischer Auftritte mitgenommen, unter anderem bei Trumps Amtseinführung und in einer Live-Übertragung in der Wahlnacht war "X" mit dabei.

Das sind die Kinder von Elon Musk

Elon Musk ist zwölffacher Vater. Mit seiner ersten Frau Justine Wilson (52), mit der er von 2000 bis 2008 verheiratet war, bekam der Unternehmer sechs Kinder: den verstorbenen Sohn Nevada sowie Zwillinge, und im Anschluss Drillinge.

Ab 2018 war Musk mit der Sängerin Grimes liiert, 2020 kam der gemeinsame Sohn "X" zur Welt. 2021 folgte eine Tochter und später ein weiterer Sohn. Inzwischen soll sich das On/Off-Paar getrennt haben. Musk hat zudem auch Zwillinge und ein weiteres Kind mit Shivon Zilis (39).