Auch Ivanka Trump wieder auf der Bühne Im Triumph vereint: Trump-Clan jubelt gemeinsam in Florida

SpotOn News | 06.11.2024, 14:29 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen hat die Familie Trump den Wahlsieg ihres Oberhauptes Donald Trump in Florida gefeiert: Bei seiner Rede wurde der künftige US-Präsident von zahlreichen Mitgliedern seiner Familie flankiert - inklusive Ivanka Trump.

Donald Trump (78) hat am Mittwoch (6. November) die Wahl zum 47. Präsidenten der USA gewonnen. Damit triumphiert der Republikaner über seine Kontrahentin Kamala Harris (60), die für die Demokraten ins Rennen gegangen war. Bevor das offizielle Ergebnis der Auszählungen feststand, trat er in Palm Beach, Florida, auf die Bühne, um dort vor seinen versammelten Anhängern seine Siegesrede zu halten. Flankiert wurde er dabei vom gesamten Trump-Clan, der sich angesichts des Triumphs ihres Oberhaupts wieder vereint zeigt. Zumindest fast.

Melania Trump strahlt ihrem Job als First Lady entgegen

Um kurz vor halb drei Uhr morgens betrat Trump zusammen mit seinem Vizekandidaten JD Vance (40) die Bühne im West Palm Beach Convention Center. Mit einem strahlenden Lächeln dabei an seiner Seite die ehemalige und künftige First Lady Melania Trump (54) und mit eher verschlossenem ernstem Gesichtsausdruck auch der gemeinsame Sohn Barron (18), der gleichzeitig Trumps jüngstes Kind ist. Während des Wahlkampfs hatten sich die beiden im Gegensatz zu anderen Mitgliedern des Trump-Clans eher wenig ins Rampenlicht gedrängt.

Ivanka Trump ist zurück auf der Bühne

Auch von seiner lang favorisierten Tochter Ivanka Trump (43) und ihrem Ehemann Jared Kushner (43) hatte man während der vergangenen Monate und der intensiven Wahlkampfzeit wenig bis gar nichts gehört. Die ehemalige "First Daughter" war während der ersten Amtsperiode ihres Vaters seine engste Beraterin im Weißen Haus gewesen, ihr Ehemann hatte wichtige Posten in Trumps politischem Dunstkreis bekleidet. Allerdings haben sich beide in den letzten Jahren komplett aus der Politik zurückgezogen und eine Rückkehr ins Weiße Haus laut eigenen Aussagen auch ausgeschlossen.

Doch das hielt das Paar nicht davon ab, zur Unterstützung von Vater beziehungsweise Schwiegervater mit den anderen Familienmitgliedern zur Feier des Tages auf der Bühne zu stehen. Lächelnd und freudestrahlend bejubelten sie neben Trumps "Running Mate" JD Vance und dessen Ehefrau Usha Vance (38) "das größte politische Comeback der Geschichte der Vereinigten Staaten".

Die andere Seite des Trump-Clans

Auf der anderen Seite des Redner-Pults hatten sich die Mitglieder der Familie Trump positioniert, die inzwischen nach deutlich mehr politischer Macht im Clan und mehr in die Öffentlichkeit streben. Prominent hinter Donald Trump platziert stand seine Schwiegertochter Lara Trump (42), die mit seinem Sohn Eric Trump (40) verheiratet ist. Während die ehemalige Fernsehmoderatorin inzwischen die Co-Vorsitzende des Republican National Committee ist, ist ihr Mann der Vizepräsident von Trump Organization und leitet vornehmlich die Geschäfte der Unternehmen seines Vaters.

Neben Lara und Eric Trump waren auch zwei von Trumps zahlreichen Enkelkindern mit auf der Bühne: Tristan Milos Trump (13) und Kai Madison Trump (17). Letztere hatte während des Wahlkampfs mit einer Rede für ihren Großvater als nächsten US-Präsidenten geworben. Die Geschwister wurden auf der Bühne von ihrem Vater Donald Trump Jr. (46) begleitet, der mit seiner Verlobten Kimberly Guilfoyle (55) dabei war. Die Journalistin moderiert beim konservativen Sender Fox die Nachrichtensendung "The Five", während ihr Partner seinen Vater prominent mit Wahlkampf-Auftritten in den Swing States unterstützt hatte.

Den Clan komplettiert Trumps jüngste Tochter Tiffany Trump (31) zusammen mit ihrem Ehemann Michael Boulos (27). Das Ehepaar erwartet derzeit das erste gemeinsame Kind, wie Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung Mitte Oktober ausgeplaudert hatte.

Neben den Familienmitgliedern und ihren jeweiligen Partnern waren weitere Personen aus dem engen Umfeld der Trumps auf der Bühne anwesend: Unter anderem Melanias Vater Viktor Knavs (80) sowie Dana White (55), der Präsident der Ultimate Fighting Championship, der als großer Trump-Anhänger gilt.

Trumps Kinder aus seinen drei Ehen

Donald "Don" Jr., Ivanka und Eric stammen aus Trumps Ehe mit Ivana Trump (1949-2022), mit der er von 1977-1990 verheiratet war. Tiffany stammt aus Trumps zweiter Ehe mit der Schauspielerin Marla Maples (61) von 1993 bis 1999. Mit seiner heutigen Ehefrau (seit 2005 verheiratet), Melania Trump, teilt Donald Trump seinen jüngsten Sohn Barron Trump. Zudem hat er insgesamt bislang zehn Enkelkinder.

Eine einzige Gegenstimme aus der Familie

Während sich der Trump-Clan geschlossen zum Wahlsieg in Florida präsentierte, gibt es aber auch eine Gegenstimme aus dem Familienkreis, die sich offen gegen die politische Macht des 78-Jährigen ausspricht. Mary L. Trump, die einzige Nichte des ehemaligen und künftigen US-Präsidenten, gilt auch als eine seiner schärfsten Kritikerinnen. Anlässlich der Nachrichten zu seiner Wahl twitterte sie auf X: "Es tut mir so unendlich leid. Ich hatte eine bessere Meinung von uns."