Stars Imelda Staunton: Beim Schauspielern geht es ständig um Vergleiche

Imelda Staunton - May 2019 - Famous - The Lehman Trilogy Press Night BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2025, 11:00 Uhr

Die 'Harry Potter'-Darstellerin sieht die Filmbranche ganz realistisch.

Imelda Staunton ist der Meinung, dass junge Schauspieler lernen müssen, „mit Zurückweisung umzugehen“.

Die 69-jährige Schauspielerin hat eine äußerst erfolgreiche Karriere im Film- und Fernsehgeschäft hinter sich. Doch Imelda ist überzeugt: Wer dauerhaft Erfolg haben will, braucht Durchhaltevermögen.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Independent‘ erklärte die ‚Harry Potter‘-Darstellerin: „Es ist hart, weil die Schauspielerei ein Geschäft der Vergleiche ist. Warum habe ich diesen Job nicht bekommen? Nun, weil du ihn nicht bekommen hast. Du musst Ablehnung akzeptieren – und wenn du das nicht kannst, dann steig aus.“

Trotzdem glaubt die Britin, dass sich die Branche in den letzten Jahren stark verändert hat. Der preisgekrönte Star – dessen Tochter Bessie Carter ebenfalls eine erfolgreiche Schauspielerin ist – erklärte: „Es scheint heutzutage etwa 22 Millionen Schauspieler mehr zu geben. Zur Zeit von Maggie [Smith] und Robert Stephens konnte man Schauspieler mit diesem Bekanntheitsgrad an einer Hand abzählen. Heute ist es ganz normal, dass Kinder Schauspieler-Eltern haben – einfach, weil es so viele davon gibt.“

Die ‚The Crown‘-Darstellerin hat bereits erzählt, dass sie gerne offen über die Realität der Branche spricht – ohne etwas zu beschönigen. „Ich gehe zu Schauspielstudenten und sage: ‚Hört zu, ich sage euch das jetzt. Ihr müsst ständig mit Zurückweisung umgehen. Merkt euch: An dem Tag, an dem du den Job nicht bekommst, bekommt ihn jemand anderes'“, enthüllte sie gegenüber dem Vogue-Magazin. Das sei ganz einfach die knallharte Wirklichkeit: „So muss man das sehen – sonst zerfrisst es einen.“